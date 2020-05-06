Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $30
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне теряет более 3% после роста на старте торгов, опускаясь до $29,96 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля поднялась выше 31 доллара за баррель
Эхо Москвывчера в 19:05
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Комментарии
Политика
Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной
Практика показала, что тактика властей РФ по борьбе с коронавирусом абсолютно правильная, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
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Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
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Общество
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели
В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
Коммерсантъ 07:12
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Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Авто
Базовая версия Geely Coolray появилась в России
Компания Geely представила самую бюджетную версию кроссовера Geely Coolray для России.
Новые автомобили 10:50
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости 09:11
Политика
В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:05
Космос
Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита
Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Происшествия
Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали
Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
Известия 10:59
Общество
РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Коммерсантъ 11:01
Общество
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии
В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Общество
Главный архитектор Москвы рассказал о судьбе крупных торговых центров
Вечерняя Москва 08:31
Общество
У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус
Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
Общество
В Петербурге в праздники оштрафовали более 600 человек
Более 600 человек оштрафованы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер в майские праздники в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости 11:15
Общество
Текслер подписал распоряжение о масочном режиме в Челябинской области
В Челябинской области с 12 мая вводится масочный режим.
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Общество
В России за два месяца зарегистрировали 735 тысяч безработных
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в РФ зарегистрированы безработными 1 миллион 243 тысяч человек, в том числе за последние два месяца 735 тысяч.
РИА Новости 08:41
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam. Впервые в серии игр
Российская газета 10:20
Общество
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
ТАСС 07:34
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 10:11
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Политика
Кремль анонсировал совещание Путина по выходу из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет онлайн-совещание, в рамках которого обсудит реализацию ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом на территории страны.
Аргументы и Факты 04 мая в 08:22
Шоу-бизнес
Сбежавшая от мужа Агата Муцениеце показала, как выглядела в 19 лет
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались после 9 лет брака.
Passion.ru 08:54
Экономика
Белоусов: экономика России вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина.
Вести.Ru 10:14