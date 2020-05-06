Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $30

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне теряет более 3% после роста на старте торгов, опускаясь до $29,96 за баррель.
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Перезапуск экономики. Как новый кризис повлияет на курс криптовалюты

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Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля

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Эксперты объяснили рост цен нефти до $30 за баррель активностью спекулянтов

ТАСС09:39
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Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
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В столице могут ввести масочный режим со следующей недели

В столице могут ввести масочный режим со следующей недели Власти Москвы рассматривают возможность ввести уже со следующей недели обязательное ношение масок при появлении в общественных пространствах, включая посещение больниц, магазинов и аптек.
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Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

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Компания Geely представила самую бюджетную версию кроссовера Geely Coolray для России.
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Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
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В Пентагоне заявили о непричастности США к событиям в Венесуэле

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты непричастны к попытке переворота в Венесуэле, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:05
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Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита

Российские ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита, сообщается в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Двоих блогеров, пожаривших шашлыки на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга, привлекли к административной ответственности.
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РБК: миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

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В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии

В Москве найден мертвым экс-глава КГБ Эстонии Карл Кортелайнен, сообщает Telegram-канал Mash.
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У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

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В Петербурге в праздники оштрафовали более 600 человек

Более 600 человек оштрафованы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер в майские праздники в Петербурге, сообщает пресс-служба комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
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В Челябинской области с 12 мая вводится масочный режим.
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В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Поступления налогов в апреле резко снизились.
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