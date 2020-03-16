Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $30 за баррель впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Нефть упала ниже 30 долларов

Lenta.ru09:31

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

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Цена на нефть Brent упала ниже 30 долларов за баррель

РИА Новости09:42

Цена нефти Brent упала ниже $30 впервые с января 2016 года

ТАСС09:28

Цена на нефть пробила планку в 30 долларов за баррель, но затем поднялась

Красная весна11:11

Цена нефти Brent упала ниже уровня $30 за баррель

РБК09:40

Стоимость нефти обновила четырехлетний минимум

Коммерсантъ10:47
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В Москве запретили все массовые уличные мероприятия

RT на русском 10:04
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В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
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В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»

«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Дни24 14 марта в 11:50
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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
StarHit.ru вчера в 18:00
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КС России признал законность поправок в Конституцию

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
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Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства

Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
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Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
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Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%

Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

Въезд в Шенгенскую зону запретят

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 10:49
Спорт

Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России

Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 10:03
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
RT на русском 09:35
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
Lenta.ru 02:30
Футбол

УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров

Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
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Архангельского каннибала приговорили к пожизненному сроку

ТАСС 09:12
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Известия 05:56
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
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Общество

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
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Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову

Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
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Авто

Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса

Популярная механика 06:50
Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
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Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
RT на русском 10:49
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
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Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".
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