Коронавирус
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $30 за баррель впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Происшествия
В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел
В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
Армия и оружие
В США не видят военного потенциала у российских Су-57 и «Арматы»
«Скромный флот российских современных истребителей не имеет никакого реального военного потенциала, который был бы достоин внимания, это же касается танка Т-14», - утверждает автор.
Шоу-бизнес
«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса, известная по ролям в фильмах «Хитмен», «Макс Пэйн» и «Квант милосердия», Ольга Куриленко в личном микроблоге рассказала поклонникам о заражении вирусом нового типа.
Политика
КС России признал законность поправок в Конституцию
14 марта президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу института банкротства
Минэкономразвития подготовило поправки в закон о банкротстве, направленные на сокращение сроков и издержек на проведение процедур банкротства, а также повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредитора.
Финансы
Торги в США остановлены после падения индексов более чем на 7%
Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average упал на 9,71%, до 20 935,16 пункта, по состоянию на 16:32 мск, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Въезд в Шенгенскую зону запретят
Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.
Спорт
Минспорт с 16 марта отменяет все международные соревнования в России
Министерство спорта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия, говорится в документе, поступившем в распоряжении РИА Новости.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Политика
Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
Технологии
Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт
В интернете появился стартап, который продает снимки несуществующих обнаженных женщин.
Футбол
УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров
Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.
Общество
Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена
«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах.
Общество
Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд
Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
Культура
Марина Орлова рассказала о съемках сериала про Юлию Началову
Актриса Марина Орлова, которая сыграет главную роль в фильме о жизни Юлии Началовой, поделилась подробностями, происходящими на съемочной площадке.
Авто
Ford приостановил работу испанского завода из-за коронавируса
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Политика
Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Кино
Вин Дизель уверен, что «Бладшот» составит конкуренцию DC и Marvel
Актер уверен, что история мести воскресшего героя Рэя Гаррисона способна составить конкуренцию DC и Marvel, пишет "Киноафиша".