Цена на нефть марки Brent опустилась ниже отметки в $30 за баррель впервые с января 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Происшествия В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.

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Общество Въезд в Шенгенскую зону запретят Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

Политика Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.

Футбол УЕФА объявит чемпионами лиг их нынешних лидеров Ньон, Швейцария, 16 марта 2020, 16:49 — REGNUM На собрании 17 марта УЕФА обсудит вопросы дальнейшего проведения чемпионатов с представителями европейских футбольных федераций, а обозначит общие критерии для выбора чемпионов, участников еврокубков, а также клубов, которые должны понизится в классе по итогам нынешнего сезона.

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Общество Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.

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Политика Медведев призвал перевести отделения ЕР на удалённый режим работы Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поручил перевести региональные отделения и центральный исполком ЕР на удалённый режим работы из-за коронавируса.