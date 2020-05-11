Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Футбол «Челси» хочет продать четверых игроков для летних трансферов «Челси» может продать четверых игроков, чтобы освободить средства для летних расходов, сообщает football.london.

Политика Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.

Общество Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом. 250

Общество Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.

Общество Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим. 29

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 92

Общество Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Общество В Свердловской области анонсировали смягчение карантина Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. 30

Общество Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 13

Общество МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев. 2,1K

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 281

Футбол Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за угрозы коронавируса Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации футбола, решение принято в связи подозрением наличия вируса COVID-19у футболистов "Арсенала" и "Минска". 4

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 61

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 44

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 193

Игры Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей. 1

Общество Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.