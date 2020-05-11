Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСтоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Что касается марки WTI, то она потеряла в цене более 3% и стоит сейчас около $24 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Нефть подешевела из-за вероятности второй волны коронавируса в Китае

News.ru09:52

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

РБК04:22

Цена нефти Brent в июле упала до 29,95 долларов

ИА Красная Весна09:02

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 13:19, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
624
Футбол

«Челси» хочет продать четверых игроков для летних трансферов

«Челси» может продать четверых игроков, чтобы освободить средства для летних расходов, сообщает football.london.
Спорт-Экспресс 07:15
Политика

Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.
ИрСити 09:34
Общество

Губернатор Ленобласти переболел коронавирусом

В Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко публично сообщил, что он переболел коронавирусом.
Вестник СЗФО 07:57
250
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК 12:27
Общество

Мурманская область готова снять режим обязательной самоизоляции с 12 мая

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил о готовности региона снять обязательный режим самоизоляции с 12 мая, но при этом будет введен обязательный масочный режим.
ТАСС 12:16
29
Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ вчера в 22:51
273
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
92
Общество

Власти Калининградской области отменяют режим всеобщей самоизоляции

В Калининградской области решили отменить режим самоизоляции. Это следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Аргументы недели 13:11
Политика

Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

Газета.Ru 12:54
58
Общество

В Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
30
Общество

Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней

Среди прочего глава государства объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая.
Readovka67.ru 09:35
Экономика

Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат

Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных.
РБК 09:30
13
Общество

Илон Маск обругал экс-министра труда США на русском языке

Американский предприниматель, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал экс-министра труда США Роберта Райха идиотом.
Инфорос вчера в 10:03
422
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ 10:35
7
Общество

МВД назвало регионы-лидеры по нарушению режима самоизоляции

Больше всего режим самоизоляции нарушают в Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях и Дагестане, сообщил «РИА Новости» начальник управления МВД по охране общественного порядка Юрий Валяев.
Коммерсантъ вчера в 21:42
2,1K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
281
Футбол

Два матча чемпионата Белоруссии перенесены из-за угрозы коронавируса

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Белорусской федерации футбола, решение принято в связи подозрением наличия вируса COVID-19у футболистов "Арсенала" и "Минска".
Вести.Ru 11:30
4
Происшествия

Воронцов попал из изолятора в хирургию

"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
61
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
44
Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе: академия Плющенко плюет нам в лицо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем резонансном комментарии относительно ухода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Газета.Ru 12:47
12
Экономика

Малому бизнесу спишут налоговые взносы за второй квартал года — Путин

Москва, 11 мая 2020, 17:50 — REGNUM Ряд предприятий полностью освободятся от налоговых и страховых взносов, за исключением НДС, начисленных в течение второго квартала 2020 года.
REGNUM 10:50
110
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
193
Общество

По числу заражений коронавирусом Россия вышла на третье место в мире

По числу больных COVID-19 Россия вышла на третье место в мире, обогнав Италию и Великобританию.
Мой Брянск 04:34
2,5K
Общество

С 12 мая в Калининграде открываются торговые центры и парикмахерские

С 12 мая в Калининградской области могут открыться торговые центры и парикмахерские.
Каскад 11:33
1
Игры

Valve готовит новую программу лояльности для пользователей Steam

По словам Джундика, компания работает над системой лояльности в Steam с предметами-наградами, баллами для прокачки уровней аккаунта и функцией добавления реакций к отзывам пользователей.
NewInform 10:45
1
Общество

Право на «детские» выплаты дополнительно получат 1,7 млн семей

Право на выплаты на детей до трех лет дополнительно получат около 1,7 млн семей.
Известия 12:21
Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews 01:32
39
Политика

Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

Период нерабочих дней в России завершается 12 мая. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации.
Znak.com 09:42
2
Общество

Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
305
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное