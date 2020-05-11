Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%). Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Политика Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин. 74

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Происшествия В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей Сотрудники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность организованной группы вымогателей.

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 213

Общество В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.

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Общество Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции. 299

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.

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