Энергетика
REGNUMЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%). Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.
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Комментарии
Политика
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 09:36
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Общество
Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае
Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
RT на русском 04:48
Происшествия
В Приморье арестовали группу ранее судимых вымогателей
Сотрудники УМВД по Приморскому краю пресекли деятельность организованной группы вымогателей.
ТАСС 20:55
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Общество
В МЧС РФ рассказали, как правильно носить медицинские маски
Москва, 12 мая 2020, 03:46 — REGNUM Жителям России следует плотно закреплять медицинские маски на лице в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса нового типа, рекомендуют специалисты МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM 20:46
Общество
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
"Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 31 мая", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:29
Общество
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Армия и оружие
СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Общество
Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине
Вице-мэра Новороссийска Екатерину Демченко уволили после того, как в интернете распространилось видео, на котором чиновница жарит шашлыки на природе и нарушает режим самоизоляции.
РИА Новости 15:30
Общество
Брат Малышевой подтвердил, что заразился коронавирусом
Газета.Ru 16:17
Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen впервые показали на фото
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron.
Новые автомобили 04:11
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
Политика
«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого
Комсомольская правда 07:13
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
РИА Новости 17:20
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили
Губернатор Александр Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае.
Krasnoyarskmedia.ru 05:21
Политика
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая
Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Осетия-Ирыстон 09:25
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Политика
Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в России
С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всех отраслей страны завершается.
Bobsoccer 09:18
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Общество
В Ростовской области опровергли слухи о снятии ограничений
Для местных жителей уточнили, что глава государства дал право губернаторам решать о снятии или продлении ограничений.
Rostov gazeta 15:04
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Футбол
Джикия считает, что «Зенит» нельзя досрочно объявлять чемпионом
Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически.
РИА Новости 03:37
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
Американская компания Tesla возобновляет работу на заводе в американском Фримонте вопреки указаниям властей округа Аламида не восстанавливать производство на фоне ограничений, введенных из-за коронавируса, Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:19
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Общество
На портале госуслуг произошел сбой после обращения Путина
Пользователи пожаловались на сбои в работе Единого портала госуслуг. Так, некоторые пользователи говорят, что не могут зайти на портал.
НТВ 13:39