Стоимость июльского фьючерса на Brent снизилась на 3,29% — до $29,95 за баррель к 12:27 мск. В 14:08 мск цена на нефть Brent составила $30,08 (-2,87%). Нефть марки WTI с поставками в июле торгуется на отметке $25,52, снижение составило — $2,48.

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

Общество В Башкирии разрешат свободно передвигаться и гулять, но в масках Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что с 12 мая в регионе гражданам можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках, играть на детских площадках, но с соблюдением масочного режима. 42

Политика На Украине поразились российским масштабам тестирования на COVID-19 Издание ссылается на слова президента России Владимира Путина о том, что за два месяца эпидемии, страна нарастила объемы тестирования на коронавирус с 2,5 тысяч в день в середине марта до 170 тысяч ежедневных тестов на данный момент.

Армия и оружие Украина испытала новые ракетные комплексы, рассчитанные на «сдерживание РФ» В украинском ведомстве заявили, что оружие рассчитано на "сдерживание российской агрессии": "Уже совсем скоро ракетное оружие может стать основным инструментом сдерживания российской агрессии".

Футбол Литманен — о коронавирусе: «Было трудно дышать» Бывший футболист "Аякса" и сборной Финляндии Яри Литманен рассказал, как переболел коронавирусом:У меня была температура, переболела головы и болели мышцы.

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 12

Политика Путин сохранил запреты и ограничения для россиян старше 65 лет Президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-совещания заявил, что для людей старше 65 лет ограничительные санитарные меры сохраняются и после 12 мая. 105

Общество Туристический сезон в России еще может состояться Летний туристический сезон в России состоится, если граждане будут соблюдать необходимые из-за коронавируса меры безопасности, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 1K

Политика Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней Более шести недель длился период нерабочих дней в России, что позволило замедлить развитие эпидемии коронавируса.

Общество Собянин назвал пять условий для нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России, на котором присутствовал президент Владимир Путин и члены правительства, заявил о разработке пяти направлений комплекса мер для возвращения городов и регионов к нормальной жизни в условиях распространения коронавируса. 242

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Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,2K

Экономика Путин поручил подготовить перевод услуг банков в удаленный формат Речь идет, в частности, о заключении ипотечных договоров, удаленной идентификации клиентов, подтверждении согласия граждан на получение о них информации из государственных баз данных. 14

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Общество Названа причина сбоя в работе портала госуслуг Временная частичная недоступность портала госуслуг, с которой пользователи столкнулись в понедельник вечером, была обусловлена с проведением тестирования его устойчивости к планируемому росту обращений, сейчас портал работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "РТ Лабс" ("дочка" "Ростелекома", оператора портала). 33

Политика Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам. 226

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Общество В Астрахани сохранили самоизоляцию и пропускной режим За последние четыре дня среднесуточный прирост заболеваемости 40 процентов, пропускной режим сохраняется, - заявил Бабушкин на заседании регионального штаба по противодействию распространения коронавируса. 30

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Экономика Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость. 285