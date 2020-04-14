Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. Цена на нефть WTI находится на отметке $20,87 за баррель, снижаясь на 7,3%.

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Транспорт Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси При заказе машины клиенту не придётся вводить номер цифрового пропуска, сообщил ТАСС замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Общество Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США "Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 835

Политика Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад. 177

Здоровье Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.

Спорт Пермский женский футбольный клуб «Звезда 2005» вернулся в Россию Напомним, «звездочки» находились в Турции на предсезонным сборе с начала марта, вернуться в России они должны были 31 марта, однако всвязи с эпидемической ситуацией в двух странах вылет был отложен на неопределённый срок.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 3,6K

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 54

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,6K

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 30

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 81

Гаджеты Google выпустит собственный процессор Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.

Политика В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 461

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 887

Общество Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. 2,1K

Общество В мэрии рассказали о 40 тыс. вакансий для москвичей "Есть вакансии в ИТ сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта", - сказала заммэра. 19

Экономика О скором кризисе предупредил банки Кудрин Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами. 159