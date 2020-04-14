Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъЦена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск. Цена на нефть WTI находится на отметке $20,87 за баррель, снижаясь на 7,3%.
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Цена нефти Brent снизилась до $29,38

ТАСС14:05

Стоимость Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель

ИжевскИнфо.РУвчера в 06:26

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском11:53

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

Российская газета12:16

Доллар, нефть, коронавирус на 14 апреля

Право.ру04:45

Движение вниз: эксперты прогнозируют снижение цен на нефть до $25

РЕН ТВвчера в 21:27

Нефть Brent вновь понизилась в цене

ИА Новороссия12:00
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Транспорт

Власти Москвы раскрыли механизм проверки пропусков у пассажиров такси

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Сервис «Яндекс.Карты» позволит узнать размер очереди в магазине в режиме реального времени.
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Минпросвещения выясняет информацию о школьниках, заблокированных в США

"Минпросвещения крайне обеспокоено ситуацией, в которой оказались российские школьники в США, и находится в тесном контакте с МИД России для получения полной информации и проработки необходимых механизмов поддержки и защиты учащихся", - сообщили в пресс-службе.
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В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Сенатор прокомментировал заявления Турчинова о возвращении Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал неадекватным прогноз экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по возвращении Крыма и Донбасса под украинскую юрисдикцию и заявил, что скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад.
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Число инфицированных коронавирусом во Франции превысило 100 тысяч

Глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило порог в 100 тысяч человек.
Московский Комсомолец 13:33
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Пермский женский футбольный клуб «Звезда 2005» вернулся в Россию

Напомним, «звездочки» находились в Турции на предсезонным сборе с начала марта, вернуться в России они должны были 31 марта, однако всвязи с эпидемической ситуацией в двух странах вылет был отложен на неопределённый срок.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 13:59
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска

Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
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Здоровье

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
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Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
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Здоровье

Профессор назвала простые средства от коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
Московский Комсомолец 08:50
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Гаджеты

Google выпустит собственный процессор

Google намерена выпускать смартфоны и ноутбуки, работающие на собственных процессорах.
Lenta.ru 13:30
Политика

В МИД Турции назвали условие для закупки систем ПРО у США

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил о готовности Турции закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot на определённых условиях, но при этом отметил, что позиция Анкары по российским ЗРК С-400 не изменилась, передаёт РИА Новости.
RT на русском 13:00
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 «Прометей» в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
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Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции

Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
REGNUM 12 апреля в 23:30
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Появился первый трейлер фильма «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой

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Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
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Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
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ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
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Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
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Глава Минздрава рассказала о пике пандемии коронавируса в Омске

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии коронавируса в регионе пройдет до конца апреля.
РИА ОмскИнформ 10:56
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В мэрии рассказали о 40 тыс. вакансий для москвичей

"Есть вакансии в ИТ сфере: от специалистов, которые смогут быстро сделать сайты и сервисы по доставке, до продвинутых профессионалов по базам данных, оптимизации онлайн бизнес-процессов, аналитики big data и разработчики искусственного интеллекта", - сказала заммэра.
Интерфакс 13:17
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Экономика

О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами.
Live24 вчера в 08:33
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Четвертый больной с коронавирусом скончался в Псковской области

В настоящее время проведено 4255 исследований. Госпитализировано 28 человек, с подозрением на коронавирус - 4 человека.
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Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru вчера в 20:29
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