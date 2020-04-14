Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена на фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов опускалась ниже $30 за баррель. Так, цена нефти Brent снижалась на 5,99% — до $29,84 за баррель.
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Комментарии
Общество
В Италии выявили 675 случаев заражения коронавирусом за сутки
Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло на 675, это лучший показатель более чем за месяц, следует из заявлений главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
РИА Новости 12:14
Наука
Наблюдение показало, что фламинго любят собираться «компанией друзей»
Популярная механика 03:54
Экономика
Эксперты оценили стоимость самых необходимых бизнесу мер в 1,9% ВВП
Какая поддержка нужна бизнесу Президент Владимир Путин объявил, что "необходимы новые дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов".
РБК 10:24
Происшествия
В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро
Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости 13:32
Политика
МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках
В США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые прошлой осенью выехали из России с целью обучения в учебных заведениях Соединённых Штатов.
RT на русском 12:40
Экономика
Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ
13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
Общество
Названо число случаев заражения коронавирусом в городах Подмосковья
Красногорск, 14 апреля 2020, 16:46 — REGNUM В Московской области за сутки подтверждено заражение коронавирусом 460 жителей.
REGNUM 09:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская «взорвала» Сеть видеозаписью с волосатыми ногами
Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
Суть событий 03:31
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Транспорт
Не проверяющих пропуска таксистов пообещали отключить от агрегаторов
Водителей столичных такси, которые пренебрегают обязанностью проверять наличие у пассажиров пропуска для передвижения по Москве, будут отключать от агрегаторов.
РБК 09:30
Общество
Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции
Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
Общество
Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Общество
Режим самоизоляции в Карелии продлили до 25 апреля
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков продлил до 25 апреля режим всеобщей самоизоляции в регионе.
РИА Новости 12:56
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM 06:10
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Происшествия
Российскую семью затравили из-за заразившегося коронавирусом ребенка
Полиция взяла под охрану семью из Усть-Кутского района Иркутской области, в которой семилетний ребенок заразился коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:30
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Общество
Госдума вводит запрет на взимание комиссий с платежей по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей.
ТАСС 08:10
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Футбол
РФС запустил платформу для дистанционного обучения судей
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте объявил о запуске образовательной платформы для обучения арбитров.
Спорт-Экспресс 13:12
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses 04:26
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс вчера в 05:49
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Общество
Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Ведомости 09:45