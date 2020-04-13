К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Транспорт ГИБДД начнет проверять пропуска на въездах в Москву 15 апреля Столичные полицейские начнут проверять наличие специальных пропусков у водителей на въездах в Москву 15 апреля.

Общество Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной. 307

Общество В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148. 264

Общество Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 991

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 8

Общество Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета". 142

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 4

Общество Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля 12.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к середине следующей недели станет понятно, выходит ли Россия на плато по количеству инфицированных, или количество зараженных продолжит расти. 2,8K

Общество Малому и среднему бизнесу в РФ дадут год отсрочки по уплате налогов Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей экономики получит годовую отсрочку на уплату налогов и сборов, обязательства по которым возникнут в следующие 6 месяцев. 40

Политика Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.

Политика Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус. 80

Общество Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 875

Шоу-бизнес Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем. 669

Общество Новые сроки сдачи ЕГЭ могут перенести В Министерстве просвещения РФ заявили, что могут повторно скорректировать сроки сдачи ЕГЭ, если этого потребует эпидемиологическая ситуация. 2

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 16

Экономика Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК. 793

Экономика Доходы россиян могут упасть из-за коронавируса на 17,5% Как считают специалисты Института исследований и экспертизы ВЭБ, ожидается, что экономика может упасть на 18%, а реальные доходы населения на 17,5, передает РБК. 1,3K

Происшествия Посты ГИБДД на въездах в Москву усилили омоновцами Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 25

Здоровье В Тюменской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом Еще 14 положительных анализов на коронавирусную инфекцию подтвердили за прошедшие сутки в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских. 3