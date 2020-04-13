Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром. Участники торгов продолжают анализировать результаты сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
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Цены на нефть растут во вторник утром

Московский Комсомолец22:18

Нефть дорожает на итогах заседания ОПЕК+

ПРАЙМ11:30

Цена на нефть Brent выросла до почти $32 за баррель на волатильных торгах

Газета.Ru12:08

Эхономика: Плюсы и минусы достигнутых соглашений

Эхо Москвы13:33

Цена нефти Brent опустилась ниже $31

ТАСС04:11

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Известия04:46

Цены нефти Brent упали ниже $31 за баррель

РБК04:22
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Во время флешмоба Дана Борисова случайно показала лишнее

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Онколог предупредил курильщиков об опасных последствиях коронавируса

"Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть", - подчеркнул он.
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Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля

Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
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Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

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Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной

Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
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Кино

Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети

Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 09:24
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Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов

В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
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Здоровье

Генпрокуратура РФ проверяет в Уфе РКБ имени Куватова

Как сообщает ToDay News Ufa, Генпрокуратура РФ в связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении коронавирусом в РКБ имени Куватова проконтролирует ход проверки, которую проводит региональная прокуратура.
ToDay News Ufa 14:01
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Общество

Врач назвал места повышенного риска заражения коронавирусом

Москва, 14 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины, заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и Факты».
REGNUM 22:21
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Общество

С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине

Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
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Экономика

Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
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Здоровье

В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса

В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал вчера в 03:36
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Политика

В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
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Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Авто

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

Автоновости дня 12:10
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну

Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
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Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
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В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России

Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России.
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Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье

На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

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Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

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BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Общество

Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато».
UfaTime.ru вчера в 15:12
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Политика

Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
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