Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром. Участники торгов продолжают анализировать результаты сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Цены на нефть растут во вторник утром

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