Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром. Участники торгов продолжают анализировать результаты сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
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Комментарии
Здоровье
Онколог предупредил курильщиков об опасных последствиях коронавируса
"Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть", - подчеркнул он.
РЕН ТВ 11 апреля в 21:22
Происшествия
Замглавы Бийска попал под суд за неликвидное жилье для переселенцев
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, в ходе расследования удалось установить, что именно вице-мэр Бийска принял в эксплуатацию непригодные для проживания дома для переселенцев.
Российская газета 04:08
Общество
Режим всеобщей самоизоляции продлили на Чукотке до 30 апреля
Губернатор Роман Копин продлил режим всеобщей самоизоляции, введённый на Чукотке 2 апреля, до 30 апреля включительно.
Рrochukotku.ru 21:57
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Общество
Уткин ответил Соловьеву и назвал его непростой обезьяной
Медиаскандал между телеведущим Владимиром Соловьевым и спортивным комментатором Василием Уткиным набирает обороты.
Вечерняя Казань 00:38
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 09:24
Здоровье
Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов
В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
Life.ru 21:36
Здоровье
Генпрокуратура РФ проверяет в Уфе РКБ имени Куватова
Как сообщает ToDay News Ufa, Генпрокуратура РФ в связи с размещением в СМИ сведений о массовом заражении коронавирусом в РКБ имени Куватова проконтролирует ход проверки, которую проводит региональная прокуратура.
ToDay News Ufa 14:01
Общество
Врач назвал места повышенного риска заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Наиболее опасными местами с риском повышенного заражения коронавирусом являются аптеки и магазины, заявил кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев в интервью газете «Аргументы и Факты».
REGNUM 22:21
Общество
С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине
Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
Экономика
Мишустин пообещал новые меры по поддержке бизнеса
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на этой неделе правительство представит дополнительные меры поддержки бизнеса, сообщает ТАСС.
РБК 03:19
Здоровье
В Свердловской области выявлено 4 новых случая коронавируса
В Свердловской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19 в России.
АиФ Урал вчера в 03:36
Политика
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 11:50
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Авто
Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин
Автоновости дня 12:10
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила нефтяную войну
Саудовская Аравия продолжила ценовую войну, несмотря на заключение новой сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
Lenta.ru 13:17
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Политика
Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия 21:45
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Общество
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России.
Piter.tv 02:52
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru 12:27
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
Политика
Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
Общество
Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато».
UfaTime.ru вчера в 15:12
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19