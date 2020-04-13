Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
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Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие
Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов
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Общество
С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине
Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
Общество
Стас Михайлов заразился коронавирусом
Известия 06:58
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков
Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
Здоровье
Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
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Google раскрыла статистику распространения разных версий Android
В прошлом Google регулярно публиковала данные касательно глобального распространения разных версий программной платформы Android.
3DNews 11 апреля в 12:02
Энергетика
Кремль назвал выгоду от сделки по нефти
В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+.
Lenta.ru 06:44
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РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
Lenta.ru 11 апреля в 07:53
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Подмосковье возглавило рейтинг регионов по числу новых рабочих мест
Московская область возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством новых рабочих мест, следует из исследования РИА Новости.
Подмосковье Сегодня 06:41
Общество
Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
12.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к середине следующей недели станет понятно, выходит ли Россия на плато по количеству инфицированных, или количество зараженных продолжит расти.
Портал Поиск вчера в 09:55
Здоровье
Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус
Ученые Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили из крови пациентов с коронавирусом 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Инфорос 06:27
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов
Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.
ТАСС 06:35
Космос
NASA рассказало о планах по освоению Луны
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Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
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Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
Наука
Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии
Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
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Общество
В доме престарелых Вязьмы у 86 человек подозревают коронавирус
Как стало известно «Регион online», всего тесты взяли у 306 человек. У одного диагноз подтвердился, у 86 подозрения на заражения.
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