Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
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Рынок открылся небольшим снижением после достижения договоренностей ОПЕК

РБК03:19

Brent опустилась ниже $31 за баррель

Газета.Ru04:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Известия04:46

Цена нефти Brent опустилась ниже $31

ТАСС04:11

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 19:15

Цена нефти растет

Вести.Ruвчера в 18:31

Новости кризиса 12 апреля: доходы россиян рухнут, а миру грозит ценовой хаос

URA.Ruвчера в 11:00
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Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
73
Армия и оружие

Минобороны России открыло архивы об освобождении Вены от фашистов

REGNUM вчера в 22:17
12
Общество

С сайта «Ведомостей» сняли критическую колонку о Сечине

Исполняющий обязанности главного редактора «Ведомостей» Андрей Шмаров снял с сайта издания критическую колонку о главе «Роснефти», миллиардере Игоре Сечине.
URA.Ru 02:39
3
Общество

Стас Михайлов заразился коронавирусом

Известия 06:58
3
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
976
Общество

Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков

Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
874
Здоровье

Об источнике иммунитета к коронавирусу рассказала Малышева

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Малышева раскрыла источник иммунитета к коронавирусу.
Live24 03:00
67
Гаджеты

Google раскрыла статистику распространения разных версий Android

В прошлом Google регулярно публиковала данные касательно глобального распространения разных версий программной платформы Android.
3DNews 11 апреля в 12:02
Энергетика

Кремль назвал выгоду от сделки по нефти

В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+.
Lenta.ru 06:44
2
Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
126
Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
716
Общество

В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве

Lenta.ru 11 апреля в 07:53
991
Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
10
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
16
Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
315
Общество

Подмосковье возглавило рейтинг регионов по числу новых рабочих мест

Московская область возглавила рейтинг регионов с наибольшим количеством новых рабочих мест, следует из исследования РИА Новости.
Подмосковье Сегодня 06:41
1
Общество

Татьяна Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

12.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к середине следующей недели станет понятно, выходит ли Россия на плато по количеству инфицированных, или количество зараженных продолжит расти.
Портал Поиск вчера в 09:55
2,8K
Здоровье

Южнокорейские ученые выявили 38 антител, нейтрализующих коронавирус

Ученые Центра контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи выделили из крови пациентов с коронавирусом 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
Инфорос 06:27
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:49
27
Происшествия

В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра

ТАСС 03:27
4
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует внести изменения в дизайн смартфонов

Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн смартфонов, которые планирует представить осенью этого года.
ТАСС 06:35
Космос

NASA рассказало о планах по освоению Луны

REGNUM вчера в 16:20
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
667
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3K
Общество

Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
307
Общество

Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»

Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru вчера в 22:00
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Наука

Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии

Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM 01:24
225
Общество

В доме престарелых Вязьмы у 86 человек подозревают коронавирус

Как стало известно «Регион online», всего тесты взяли у 306 человек. У одного диагноз подтвердился, у 86 подозрения на заражения.
Регион online вчера в 11:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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