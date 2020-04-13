Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
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Общество
Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска
С 15 и до 30 апреля цифровой пропуск понадобится гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте.
Вести.Ru 03:35
Общество
Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Голикова призвала не пугаться данных о числе заболевших коронавирусом
В среднем число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день, это дает надежду на то, что не будет экспоненциального развития, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 06:04
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Авто
Toyota представила Toyota Harrier нового поколения
Кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе, дебютирует в июне 2020 года.
Автоновости дня 00:51
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Происшествия
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 11 апреля в 14:59
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
Володин поможет обновить технику скорой помощи в Саратове
Вопрос снабжения современными автомобилями Саратовской городской станции скорой помощи будет полностью закрыт, так как парк техники будет существенно обновлен.
Четвертая Власть 04:25
Происшествия
За выходные на курских дорогах задержали 28 пьяных водителей
Госавтоинспекция Курской области просит граждан сообщать о фактах управления авто в состоянии опьянения по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.
Городские известия (г. Курск) 05:22
Игры
Исследуйте сами: в игре Ghost of Tsushima не будет никаких указателей
Вашингтон, 12 апреля 2020, 16:11 — REGNUM В предстоящей игре Ghost of Tsushima не будет указателей цели.
REGNUM вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Шоу-бизнес
Елена Летучая сообщила, что сломала ребро
Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Общество
Роскачество обнаружило бактерии в туалетной бумаге
Специалисты Роскачества провели проверку семи образцов туалетной бумаги и обнаружили в одном из них бактерии.
Москва 24 03:06
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Наука
Стало известно о распространении в мире трех штаммов коронавируса
ToDay News Ufa вчера в 11:37
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами.
ТАСС 05:13
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Минпросвещения допустило изменение сроков сдачи ЕГЭ
Минпросвещения России может скорректировать срок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, но пока такого решения нет.
Известия 05:51
Общество
Число новых больных коронавирусом в России впервые превысило 2,5 тыс
В России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 18 328, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:51
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости вчера в 12:45
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:13