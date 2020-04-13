К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

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