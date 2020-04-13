Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Цена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 19

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Экономика Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить. 842

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Общество Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. 915

Происшествия В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство. 74

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Технологии В Microsoft продлили поддержку браузера Edge для Windows 7 С начала текущего года Microsoft прекратила выпускать обновления безопасности для популярной ОС Windows 7, но это касается только обычных пользователей.

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Игры В работе PlayStation Network возникли перебои Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network. 3

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Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 1K