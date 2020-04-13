Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent опустилась ниже $31

ТАСС04:11

Brent опустилась ниже $31 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

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Новости кризиса 12 апреля: доходы россиян рухнут, а миру грозит ценовой хаос

URA.Ruвчера в 11:00
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Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину

Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
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В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе

"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
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Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
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В Архангельске пытались поджечь здание Еврейского культурного центра

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Общество

Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
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Происшествия

В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом

Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
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Происшествия

В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19

В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 06:42
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Религия

Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи

Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля.
Известия 06:20
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Общество

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
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Технологии

В Microsoft продлили поддержку браузера Edge для Windows 7

С начала текущего года Microsoft прекратила выпускать обновления безопасности для популярной ОС Windows 7, но это касается только обычных пользователей.
Astera 04:55
Общество

В Туле резко упал индекс самоизоляции

Сегодня в Туле индекс понизился до 2,0. Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано 2558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
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Игры

В работе PlayStation Network возникли перебои

Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network.
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Общество

Голикова назвала даты для решений об отмене карантина

Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
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Общество

Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии

Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Общество

Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных

"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
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Футбол

«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.
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В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков

В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
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Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
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Общество

Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса

В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:45
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Общество

С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине

Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
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Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье

Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
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