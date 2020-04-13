Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $31 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $31 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права
В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав.
РБК 07:31
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Происшествия
В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:11
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу.
РБК 04:05
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Происшествия
В Архангельске скончалась первая пациентка с диагнозом COVID-19
В Архангельской областной больнице скончалась пациентка с предварительно подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 06:42
Религия
Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи
Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля.
Известия 06:20
Общество
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Технологии
В Microsoft продлили поддержку браузера Edge для Windows 7
С начала текущего года Microsoft прекратила выпускать обновления безопасности для популярной ОС Windows 7, но это касается только обычных пользователей.
Astera 04:55
Общество
В Туле резко упал индекс самоизоляции
Сегодня в Туле индекс понизился до 2,0. Напомним, за прошедшие сутки в России зафиксировано 2558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Тульские новости 05:57
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Игры
В работе PlayStation Network возникли перебои
Сегодня утром в сети резко возросло число жалоб на перебои в работе PlayStation Network.
Игромания.ру 04:37
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Общество
Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии
Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.
SM News 07:14
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Футбол
«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Вести.Ru 07:06
Общество
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков
В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
Комсомольская правда вчера в 09:24
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за последние сутки выявили 2558 случаев заболевания COVID-19 в 62 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:45
Общество
С сайта «Ведомостей» дважды сняли колонку о Сечине
Сонин опубликовал в Facebook текст колонки и дописал: «Уже после публикации эта колонка была удалена с сайта «Ведомостей» лично и. о. главного редактора Шмаровым, вопреки мнению тех, кто выпускал газету, в том числе шеф-редактора».
Forbes 02:39
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36