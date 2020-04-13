Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.
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Комментарии
Общество
Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу.
RT на русском 09:47
Общество
Собянин заявил о повышении эффективности тест-систем на коронавирус
В Москве наблюдается снижение количества госпитализаций, а тест системы на выявление коронавируса стали более эффективными.
Известия 10:18
Общество
В Белгородской области умер пациент с коронавирусом
По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19.
БелПресса 10:11
Общество
В МВД назвали самые криминальные регионы России
Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 09:47
Общество
Итальянская область Венето ослабила ряд мер по борьбе с коронавирусом
Северная итальянская область Венето снимет часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, говорится в распоряжении президента региона Луки Дзайи.
РИА Новости 10:11
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Кино
Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети
Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
Piter.tv 09:52
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
В Москве со вторника запустят тестирование на антитела
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что со вторника 14 апреля в Москве будет запущено популяционное тестирование на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:33
Происшествия
В Москве за день оштрафовали восемь человек за нарушение самоизоляции
Московские суды за нарушения режима самоизоляции за сегодня оштрафовали восемь человек, всех их обязали выплатить по 15 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 10:19
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из искусственной комы
По словам Королевой, Бабкину вывели из состояния искусственной комы.
Газета.Ru 06:26
Здоровье
Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве
Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.
RT на русском 10:00
Здоровье
Какие больницы Тульской области закрыты на карантин
В рамках заседания оперативной группы по борьбе с коронавирусом региональный министр здравоохранения Алексей Эрк перечислил медучреждения области, которые в настоящее время закрыты на карантин.
Московский Комсомолец Тула 10:18
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
Сравнивая ситуацию с кризисом 2008–2009 годов, Кудрин отметил, что тогда, чтобы избежать роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
РБК 04:50
Политика
Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube
В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Армия и оружие
В армию поступили модернизированные танки Т-90М «Прорыв»
Таманская мотострелковая дивизия получила первые модернизированные танки Т-90М "Прорыв" с улучшенными характеристиками, заявил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.
РИА Новости вчера в 23:39
Здоровье
В Китае предсказали вторую волну коронавируса
Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru 05:35
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
Топ-менеджер банка «Траст» отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн
Дело пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.
Ведомости 10:22