К 11:10 (мск) стоимость июньского фьючерса нефти Brent опустилась до отметки $30,93 за баррель. Позднее, к 11:28 (мск) цена поднялась до $31,07 за баррель, что на 1,3% ниже в сравнении с уровнем при закрытии предыдущих торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

Общество Собянин рассказал о ситуации с выдачей цифровых пропусков в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке сообщил, что в столице, несмотря на произошедшие бот-атаки, выдали уже 900 тыс. цифровых пропусков для передвижения по городу. 12

Общество В Белгородской области умер пациент с коронавирусом По данным на 12:00 13 апреля, в Белгородской области за последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19. 1

Общество В МВД назвали самые криминальные регионы России Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД. 127

Политика Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом. 9

Общество Итальянская область Венето ослабила ряд мер по борьбе с коронавирусом Северная итальянская область Венето снимет часть ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, говорится в распоряжении президента региона Луки Дзайи.

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,9K

Общество В Москве со вторника запустят тестирование на антитела Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что со вторника 14 апреля в Москве будет запущено популяционное тестирование на антитела к коронавирусу.

Происшествия В Москве за день оштрафовали восемь человек за нарушение самоизоляции Московские суды за нарушения режима самоизоляции за сегодня оштрафовали восемь человек, всех их обязали выплатить по 15 тысяч рублей, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. 1

Здоровье Медэксперты из Китая посетили три больницы в Москве Группа медицинских экспертов из Китая, прилетевших в Россию для помощи в борьбе с коронавирусом, посетила три больницы в Москве.

Здоровье Какие больницы Тульской области закрыты на карантин В рамках заседания оперативной группы по борьбе с коронавирусом региональный министр здравоохранения Алексей Эрк перечислил медучреждения области, которые в настоящее время закрыты на карантин.

Политика Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой. 371

Здоровье Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19. 101

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 215

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1K

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,8K