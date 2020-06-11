Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до $37,94 за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 19:29 мск.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 02:21, Ашберн
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
Общество
Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения
Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП.
REGNUM 01:00
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Экономика
В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
В ПФР уточнили, что выплаты по программе софинансирования в России получают 32 тыс. пенсионеров.
Что происходит вчера в 04:48
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Лобода показала свой маникюр, как у Фредди Крюгера
Певица показала свой довольно странный маникюр, больше похожий на руки персонажа Фредди Крюгера.
Paparazzi.ru 12 июня в 16:55
Наука
Гибкий датчик упростил мониторинг дыхания
Китайские ученые разработали компактный гибкий сенсор для мониторинга дыхания за счет разности температуры вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.
N+1 12 июня в 13:11
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 05:12
Наука
Специалисты Германии разработали цемент для заживления костей
В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
Evo-rus.com 11 июня в 08:38
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом
Глава города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Вадим Шувалов госпитализирован с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Известия 01:05
Авто
Из полицейского фургона получился отличный внедорожный кемпер
Два немецких энтузиаста приобрели в Бельгии на аукционе военный фургон Iveco 40.10, чтобы переделать его в дом на колесах.
Car.ru 12 июня в 11:47
Единоборства
Кальвильо победила Джессику Ай в главном бою турнира UFC
Лас-Вегас, США, 14 июня 2020, 08:59 — REGNUM Синтия Кальвильо одержала победу над Джессикой Ай в главном бою турнира UFC on ESPN 10, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 июня.
REGNUM 01:59
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Здоровье
Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса за апрель
Коронавирус стал причиной смерти 1660 человек в апреле, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество
Собянин назвал условие дальнейшего снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что решения по отмене ряда ограничений в Москве, «в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдёт уже на июль месяц».
RT на русском 02:17
Общество
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Коммерсантъ 01:58
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Технологии
Компания Илона Маска продает опасную технологию
Компания OpenAI, сооснователем которой является Илон Маск, начала продавать технологию, которую ранее признала опасной.
Актуальные Новости 00:51
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Общество
В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов
Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
РИА Новости 01:13
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия 11 июня в 22:23
Космос
SpaceX запустила на орбиту 58 спутников Starlink
NEWS.ru писал, что SpaceX выведет на орбиту спутник GPS III в интересах американских военных.
News.ru вчера в 06:12