Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до $37,94 за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 19:29 мск.
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Общество
В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки
Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Общество
Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений
Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Хоккей
Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ
Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 18:27
Политика
Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1
Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
Футбол
Нагельсманн высказался о будущем Вернера
Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман высказался о будущем форварда клуба Тимо Вернера, передает DAZN.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 59 и превысило 3,5 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 02:40
Здоровье
Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 1000
Темп прироста за сутки составил 4,6%. Всего в Приамурье выявлено 1018 случаев коронавируса.
Телепорт 02:43
Здоровье
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили вчера в 01:02
Происшествия
В Еврейской автономии градом побило крыши домов
В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
Происшествия
В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына
Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
Твой Континент 02:57
Религия
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России
В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Футбол
«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» во 2-м матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.
Матч ТВ вчера в 16:59
Происшествия
Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка
Спасатели нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек в Чечне.
Lenta.ru 02:46