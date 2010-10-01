Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила падение и опустилась до $37,94 за баррель, что на 9,1% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Об этом свидетельствуют данные биржи на 19:29 мск.
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвывчера в 09:16

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Весна12 июня в 01:03

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23
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Общество

В Крыму выявили семь случаев коронавируса за сутки

Всего на территории республики заболели коронавирусом 490 человек, выздоровели 357.
Вести.Севастополь 12 июня в 02:53
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Общество

Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений

На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости 12 июня в 05:50
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Происшествия

Михаил Ефремов выступил с видеообращением

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Общество

Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений

Ограничения в связи с COVID-19 по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров в Москве могут быть сняты уже в июле, но сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 01:51
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

В американском городе Атланта (штат Джорджия) прошли акции протеста из-за убийства афроамериканца сотрудником полиции при задержании, сообщает газета Washington Post в субботу, 13 июня.
Известия вчера в 18:55
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
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Хоккей

Президент ЦСКА заявил, что Нестеров решил перейти в клуб НХЛ

Президент московского ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что защитник команды Никита Нестеров решил перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском вчера в 18:27
Политика

Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1

Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
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Общество

Россияне смогут получить социальную помощь без справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском вчера в 11:05
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Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
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Политика

Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы

РИА Новости 03:25
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
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Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
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Футбол

Нагельсманн высказался о будущем Вернера

Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман высказался о будущем форварда клуба Тимо Вернера, передает DAZN.
Газета.Ru вчера в 15:53
Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 59 и превысило 3,5 тысячи, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 02:40
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Здоровье

Число случаев коронавируса в Амурской области превысило 1000

Темп прироста за сутки составил 4,6%. Всего в Приамурье выявлено 1018 случаев коронавируса.
Телепорт 02:43
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса

Российских туристов никто не ждет - Легкие людей, которые переболели коронавирусом, могут восстанавливаться очень долго, сообщил радио Sputnik профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.
Газета.Ru 03:01
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
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Авто

Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
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Происшествия

В Еврейской автономии градом побило крыши домов

В Еврейской автономной области градом побило крыши домов. По словам местных жителей, он был размером с яйцо.
Вести.Ru вчера в 23:54
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В Екатеринбурге отец избил своего 7-месячного сына

Вчера вечером в Екатеринбурге произошло жуткое происшествие. 38-летний мужчина избил своего 7-месячного сына.
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Правительство Москвы направило третий борт на помощь Камчатке

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Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера

Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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«Наполи» стал соперником «Ювентуса» по финалу Кубка Италии

«Наполи» сыграл вничью с «Интером» во 2-м матче полуфинала Кубка Италии. Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1.
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«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

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Найдено тело пропавшего на реке в Чечне ребенка

Спасатели нашли тело одного из двух детей, пропавших на реке Терек в Чечне.
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