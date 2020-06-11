Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

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