Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июле упал на 5,28%, до $37,5 за баррель.
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RT на русскомвчера в 01:23
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Что случилось 12 июня Комитет государственного контроля Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывших и нынешних работников Белгазпромбанка и о задержании 15 человек, в том числе заместителя руководителя банка, а также представителей коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка).
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Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
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Глава полиции Атланты уволилась после очередного убийства негра

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Холод из европейской части России переместится в Западную Сибирь

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд анонсировал перемещение холодной погоды в Западную Сибирь.
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Темп прироста за сутки составил 6,5%. Всего в Приамурье выявлено 973 случая COVID-2019.
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Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

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В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

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Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
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Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
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В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов

Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
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