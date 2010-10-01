Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 3,23%, составив $38,32 за баррель.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:35, Ашберн
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Политика
Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Крымом
На границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп".
Газета.Ru вчера в 08:01
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета вчера в 04:22
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
Футбол
В АПЛ выявлено два новых случая заболевания коронавирусом
Английская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала новые данные тестирования на коронавирус.
Спорт-Экспресс вчера в 20:30
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Армия и оружие
Южная Корея призвала КНДР соблюдать договоренности
В Южной Корее заявили, что правительство страны исключительно серьезно относится к охлаждению отношений с КНДР, но оба государства должны продолжать соблюдение существующих договоренностей.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении бойца ВСУ в Донбассе
News.ru вчера в 09:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Единоборства
Грузин Двалишвили на UFC on ESPN 10 победил Лопеза
В Лас-Вегасе на арене APEX проходит турнир UFC on ESPN 10. Состоялись бои предварительного карда.
Спорт-Экспресс вчера в 21:00
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Технологии
Очередное обновление Windows 10 «сломало» Microsoft Office
Очередное обновление Windows 10 за июнь принесло очередные баги для пользователей, на этот раз перестал запускаться Microsoft Office, сообщает 13 июня портал Windows Latest.
ИА Красная Весна вчера в 13:47
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС вчера в 01:29
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК вчера в 16:38
Происшествия
На Камчатке пропали пассажиры попавшего в шторм катера
Из-за сильного шторма грузовой катер перевернулся и не прибыл с грузом к судну назначения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Политика
Кедми на историческом примере показал приближение краха гегемонии США
Бывший руководитель израильской службы Натив Яков Кедми считает, что проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты, в конечном итоге приведут к фатальным для Вашингтона последствиям.
iReactor вчера в 10:35
Общество
В Пекине прекратили продажу лосося из-за вспышки коронавируса на рынке
News.ru 12 июня в 23:08
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Общество
Размер пособия по безработице в России увеличен указом президента
Пособие безработным в течение трех первых месяцев начисляют в объеме 75% от их средней зарплаты, еще три месяца они получают по 60% К примеру, если гражданин зарабатывал в среднем 15 тысяч, то после увольнения и постановке на учет допустимо претендовать на сумму 11250.
Интересная Россия 12 июня в 01:30
Здоровье
Врач рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Lenta.ru вчера в 23:16
Энергетика
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости вчера в 01:16
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:39
Общество
В Германии спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается
Evo-rus.com вчера в 02:20
Игры
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11 июня в 11:24