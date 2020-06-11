Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
Падение составило 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $38,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день.
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Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
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Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
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Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
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Создатели единственной в своем роде камеры Nokia 9 PureView покидают рынок смартфонов
На самом деле, камеры Light не появятся ни в одном другом смартфоне, так как компания решила покинуть телефонный бизнес.
iXBT.com вчера в 23:39
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
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Игроки АПЛ согласились заменить имена на форме на Black Lives Matter
Футболисты 20 клубов английской премьер-лиги согласились заменить имена на игровой форме на название движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), сообщается на сайте турнира.
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В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
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Шоу-бизнес
Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро»
Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро».
Millionaire.ru вчера в 12:56
Футбол
«Ливерпуль» опережает МЮ в борьбе за Санчо
«Ливерпуль» по-прежнему рассчитывает оформить трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Soccer.ru 11:46
Футбол
РФС получил от «Монако» солидарные выплаты за Головина
Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат от "Монако" за трансфер полузащитника сборной России Александра Головина, сообщили в службе коммуникаций организации.
РИА Новости вчера в 04:22
Общество
Собянин порекомендовал москвичам не выходить из дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям города не выходить из дома в День России 12 июня и в день проведения парада Победы – 24 июня.
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Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
Наука
Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
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Коммерсантъ 11:23
Футбол
Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы
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Политика
Контрразведка Чехии закрыла дело об угрозе отравления политиков Праги
Служба безопасности Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трёх столичных политиков.
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Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS
Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
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Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Правительство расширило меры поддержки безработных
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В Югре загорелся нефтяной резервуар
В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа горит нефтяной резервуар. Пожар охватил 400 квадратных метров.
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Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
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Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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