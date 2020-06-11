Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
Падение составило 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $38,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день.
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Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Российская газета 10 июня в 09:12
Игры
Grand Theft Auto V выйдет на PS5
Компании Sony и Rockstar Games продемонстрировали обновление Grand Theft Auto V для консоли очередного поколения PlayStation 5. Игру должны улучшить в техническом и графическом плане, а также обещают поднять общую производительность.
Evo-rus.com 06:28
Энергетика
На Украине хотят укрепить сбыт угля запретом более дешевых газа и мазута
Исполняющая обязанности главы Министерства энергетики Украины Ольга Буславец предложила ввести запрет на использование ТЭС газа.
Политическая Экспертиза 14:00
Армия и оружие
В США озвучили количество остающихся в Германии американских военных
Ричард Гренелл, который недавно ушел с поста посла Америки в ФРГ, ответил на вопрос об уменьшении американского контингента на территории Германии, сообщает "Военное обозрение".
RuNews24.ru 09:55
Происшествия
Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи.
Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика
Зеленский планирует вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня
Киев, 12 июня 2020, 20:03 — REGNUM Вернуть «вопрос Крыма» в повестку дня планируют власти Украины.
REGNUM 13:03
Общество
В России разработали новые санитарные требования для магазинов
Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Культура
На Netflix вышел первый трейлер комедийного фильма про «Евровидение»
REGNUM вчера в 10:54
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ вчера в 06:11
Общество
Названы признаки второй волны коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
Общество
На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
РИА Новости 14:09
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Футбол
Городея — Слуцк 3:0
В составе победителей дубль оформил российский нападающий Сергей Архипов. Еще один мяч в активе Кирилла Павлючека.
Спорт-Экспресс 14:51
Кино
Номинацию «Лучший фильм» на «Оскаре» ограничат 10 картинами
Evo-rus.com 13:59
Хоккей
СКА обменял Прохоркина в «Магнитку»
Sports.ru вчера в 11:57
Экономика
Сбербанк станет основным владельцем сервиса 2ГИС
Сбербанк получает с 2ГИС собственную картографическую платформу, которую планирует развивать совместно с сервисами «Сберлогистика», «Сбермаркет», «Ситимобил», Delivery Club, SberFood, «Самокат» и др.
Ведомости вчера в 02:11
Космос
Китай успешно запустил спутник для наблюдения за океанами
В четверг Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D.
Российская газета 10 июня в 20:41
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 14:08
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru вчера в 06:33
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 05:08
Здоровье
На Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксирован 28 381 случай коронавируса, 833 летальных, 12 769 пациентов выздоровели.
Украина.ру 10 июня в 03:19
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru 08:45
Политика
Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»
Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
Путешествия
Власти Крыма призвали россиян смело бронировать отдых на полуострове
Крым вступает в самый горячий период туристического сезона. Российские туристы могут смело бронировать отдых на полуострове, начиная с июля.
Невские Новости 02:19
Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera 10:19
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23