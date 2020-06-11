Лондон, 11 июня 2020, 20:33 — REGNUM Нефтяные котировки сильно просели в ходе торгов 11 июня, нефть Brent уже опускалась ниже $38 за баррель. К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent подешевели на $3,12 (7,48%), до $38,61 за баррель.

Нефть Brent опустилась ниже $38 за баррель

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