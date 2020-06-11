Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $38,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Падение составило 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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