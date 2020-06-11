Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, опустилась до $38,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи на сегодняшний день. Падение составило 6,6% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
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Sony показала первые игры для PlayStation 5
В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
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Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
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Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
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Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
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Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения.
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Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью
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Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений
Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
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Грузовик с грунтом завалился в кювет недалеко от Ильинского
В районе села Ильинского в кювете на перекрестке лежит груженый грунтом грузовик.
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Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус дал понять, что он видит свое будущее в мерсисайдском клубе.
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МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17
Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
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СКА произвел обмен с «Трактором»
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