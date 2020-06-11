Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $40 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Эхономика: Мировые цены на нефть продолжают снижение

Эхо Москвывчера в 09:16

Мировые цены на нефть начали расти

News.ru12 июня в 08:20

Цена нефти Brent опустилась ниже $38

ТАСС11 июня в 12:38

Цена нефти Brent упала ниже $37 впервые с 29 мая

РБК12 июня в 03:10

Цены на нефть продолжили падение

ИА Красная Весна12 июня в 01:03

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском12 июня в 01:23

Нефть дешевеет на фоне ухудшения прогнозов по экономике США

Экономика сегодня11 июня в 13:38
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Шоу-бизнес

Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции

Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию

StarHit.ru вчера в 09:19
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Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Киберспорт

Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Общество

В России за сутки умерли 119 заразившихся коронавирусом

Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 528,9 тыс. человек. В Москве за сутки умерли 50 пациентов с COVID-19.
РБК 03:57
Шоу-бизнес

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере

Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
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Шоу-бизнес

Жена Никиты Преснякова обнажилась для фотосессии

Супруга Никиты Преснякова, Алёна, никогда не отличалась стремлением к славе, хайпу и скандалам, однако желание похулигать нередко возникает даже у самых скромных дам.
OvideO.ru вчера в 10:05
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Шоу-бизнес

Андрей Норкин обратился к фанатам с просьбой

Телеведущий Андрей Норкин обратился к поклонникам своей покойной супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.
Экономика сегодня вчера в 05:39
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Наука

Разработана новая техника прослушивания

МедиаПоток 05:06
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
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Автоспорт

В случае срыва Гран-при России «Формулы-1» этап примет Португалия

Газета.Ru 02:20
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Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
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Шоу-бизнес

Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж

Pravda.Ru 04:59
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
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Наука

Боевой раскрас. Какой цвет волос продлевает жизнь

Кто живет дольше Австралийские исследователи выявили связь здоровья и продолжительности жизни с цветом шерсти у лабрадоров, проанализировав данные о 30 тысячах особей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
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Здоровье

Правила поведения на курортах летом 2020 года

Ряд российских санаториев приняли первых отдыхающих уже 1 июня. В их числе и санатории Кавказских Минеральных Вод.
ГТРК Ставрополье 04:09
Общество

Рошаль обратил внимание Путина на дело калининградских врачей

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
Rambler News Service 12 июня в 12:10
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Здоровье

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
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Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
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Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

РИА Новости 12 июня в 14:44
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Как работают Яндекс.Новости?
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