Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent опустилась ниже $40 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $40 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции
Модель и телеведущая Маша Малиновская показала результат очередной пластической операции.
Актуальные Новости 02:29
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру 02:00
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева отказывается отдавать шеф-повару фамилию
StarHit.ru вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Киберспорт
Valve представила аркану для Queen of Pain
Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Общество
В России за сутки умерли 119 заразившихся коронавирусом
Общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 528,9 тыс. человек. В Москве за сутки умерли 50 пациентов с COVID-19.
РБК 03:57
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета 02:00
Шоу-бизнес
Жена Никиты Преснякова обнажилась для фотосессии
Супруга Никиты Преснякова, Алёна, никогда не отличалась стремлением к славе, хайпу и скандалам, однако желание похулигать нередко возникает даже у самых скромных дам.
OvideO.ru вчера в 10:05
Шоу-бизнес
Андрей Норкин обратился к фанатам с просьбой
Телеведущий Андрей Норкин обратился к поклонникам своей покойной супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.
Экономика сегодня вчера в 05:39
Наука
Разработана новая техника прослушивания
МедиаПоток 05:06
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru вчера в 18:37
Шоу-бизнес
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Pravda.Ru 04:59
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru вчера в 15:11
Наука
Боевой раскрас. Какой цвет волос продлевает жизнь
Кто живет дольше Австралийские исследователи выявили связь здоровья и продолжительности жизни с цветом шерсти у лабрадоров, проанализировав данные о 30 тысячах особей.
РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП
Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе
Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
Здоровье
Правила поведения на курортах летом 2020 года
Ряд российских санаториев приняли первых отдыхающих уже 1 июня. В их числе и санатории Кавказских Минеральных Вод.
ГТРК Ставрополье 04:09
Общество
Рошаль обратил внимание Путина на дело калининградских врачей
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
Rambler News Service 12 июня в 12:10
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com 03:54
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
РИА Новости 12 июня в 14:44