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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

Котировки упали на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,42%, до $37,89 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
Финмаркет

Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 10:22
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфаксвчера в 01:37
Газета.Ru

Цены на нефть упали ниже $40 за баррель

Газета.Ruвчера в 01:15
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
398

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
100

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
962

Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе

«Сразу после инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников», — передает агентство УНН.
Известиявчера в 15:16
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Житель Челябинской области принял участие в телепрограмме «Поле чудес»

Южноуралец не отгадал слово, зато повидался с Якубовичем, исполнил вместе с музыкальным коллективом на сцене «Поля чудес» песню "Земля родная" Марины Девятовой и передал Леониду Аркадьевичу гостинцы с малой родины: соленья-варенья, игрушечного лешего, тарелку из дутого стекла, выполненную местными мастерами, и книгу из музея "Исток".
Копейский рабочий05:04
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
ТАСС03:07

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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