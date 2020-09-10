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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

Котировки упали на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,42%, до $37,89 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 12 сентября. Новых выплат не будет, Россию ждут очередные санкции

URA.Ru00:00
ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь понизился на 0.15%

АК&Мвчера в 05:29
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 01:11
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Ведомости07:17
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В РПЦ призвали россиян не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит заявил, что дает совет побыстрее поставить прививку всем своим прихожанам, поскольку считает, что сама болезнь гораздо страшнее возможных побочных эффектов от вакцины.
Общественная служба новостей09:30
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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