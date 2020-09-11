Энергетика
Деловое.ТВЦена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель
Котировки упали на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,42%, до $37,89 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.
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