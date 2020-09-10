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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

Котировки упали на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,42%, до $37,89 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на ноябрь понизился на 0.15%

АК&Мвчера в 05:29
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
Expert.ru

Нефть снова уходит в море

Expert.ruвчера в 01:44
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Банки.ру

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга

Банки.рувчера в 01:11
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07

Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова была переведена из СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске в следственный изолятор в Жодино, сообщает портал Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.
Марию Колесникову перевели из минского СИЗО в Жодино
Ведомости07:17
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В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки РФ Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", защищающего интересы родителей девочки.
РИА Новости08:43
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Подразделения ПВО стран СНГ отразили вторжение условного противника

Военнослужащие отработали взаимодействие частей ПВО при отражении нескольких вариантов воздушной угрозы, а именно — нарушения воздушного пространства самолетом условного противника, угона воздушных судов и других.
ИА Красная Весна06:07
3

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Совет белорусской оппозиции продолжит работать без президиума

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу после задержания или выдворения из Белоруссии почти всех членов его президиума, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе организации.
Интерфакс06:20
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Тимати и Анастасия Решетова развелись после шести лет отношений

Многочисленные слухи о возможном расставании 37-летнего рэпера Тимати с 24-летней моделью Анастасией Решетовой ходили уже давно: сообщалось, что ребята не смогли пережить вместе карантин и решили разбежаться после шести лет отношений.
Kazanfirst.ruвчера в 04:39
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Малком: «Моя девушка в восторге от магазинов в Москве. Но для моей карточки это было не так уж хорошо»

Нападающий «Зенита» Малком рассказал, как провел время в перерыве на игры сборных, а также поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в рамках 7-го тура Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ08:45

ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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Лавров: Россия ответит на санкции Запада из-за Навального

Напомним: западные политики сделали ситуацию с болезнью Навальным поводом для возможного введения антироссийских санкций и остановки газопровода "Северный поток - 2". Не отвечая на запросы российской генпрокуратуры, власти ФРГ обвинили государственные органы РФ в отравлении блогера боевым ядом "Новичок".
МонаВиста07:31
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Взнос для новых команд составит $200 млн

Любой новой команде, желающей выступать в Формуле 1, придётся заплатить $200 млн, которые затем будут распределены между десятью существующими командами – такое положение предусмотрено новым Договором Согласия.
F1news.ru08:07