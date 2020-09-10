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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $41 за баррель

Котировки упали на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Также стало известно, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки WTI подешевела на 0,42%, до $37,89 за баррель. Как сообщало ранее Delovoe.tv, цена нефти Brent поднялась выше $40 за баррель.В источнике
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ИА Красная Весна

Цена на нефть падает вторую неделю подряд

ИА Красная Весна17:45
REGNUM

Нефть подешевела более чем на 5% за неделю

REGNUMвчера в 16:01
Российская газета

Цены на нефть снижаются из-за риска второй волны COVID-19

Российская газета9 сентября в 01:34
ПРАЙМ

Цены на нефть колеблются на неопределенном новостном фоне

ПРАЙМвчера в 13:34
Интерфакс

Нефть Brent подешевела до $39,91 за баррель

Интерфаксвчера в 01:37
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:07
Финмаркет

Возможно возвращение нефти к фундаментальному диапазону $38-42 за баррель - Промсвязьбанк

Финмаркетвчера в 10:22

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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В Якутии за сутки коронавирусом заразились 63 человека

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 30 инфицированных выявлено в столице Республики – Якутске, 12 человек заразились в Мирнинском районе, по пять заболевших – в Нерюнгринском, Таттинском районах, трое – в Хангаласском районе, по два случая зарегистрировано в Верхнеколымском и Оймяконском районах.
RuNews24.ru8 сентября в 21:57
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В Приморье бывшего вице-губернатора суд отправил под домашний арест

Владивосток, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Задержанному 9 сентября бывшему первому вице-губернатору Приморья Василию Усольцеву суд в закрытом формате определил меру пресечения в ходе заседания 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий.
REGNUMвчера в 02:07
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Захарова рассказала о сложностях в интеграции России и Белоруссии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире RTVI в пятницу заявила, что нет ничего странного в том, что процессы интеграции России и Белоруссии проходят небыстро и порой непросто.
Парламентская газетавчера в 16:38
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В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
N+1вчера в 08:45
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