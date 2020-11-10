Цена нефти Brent опустилась ниже $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в январе 2021 года снизилась до $41,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
С чего всё началось
Стоимость нефти начала резко расти в понедельник, 9 ноября, на пике в моменте цены на топливо прибавляли больше 9% и превышали $43 за баррель, следует
из данных Межконтинентальной биржи.
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