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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в январе 2021 года снизилась до $41,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
С чего всё началось
Стоимость нефти начала резко расти в понедельник, 9 ноября, на пике в моменте цены на топливо прибавляли больше 9% и превышали $43 за баррель, следует
 из данных Межконтинентальной биржи.
Forbesвчера в 07:20
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Finam.Ru

Цены на нефть снижаются на фоне новых ограничений из-за COVID-19

Finam.Ru02:31
РИА Новости

Эксперты считают рост цен нефти на новостях по вакцине временным

РИА Новостивчера в 11:33
Банки.ру

Мировые цены на нефть ощутимо выросли по итогам торгов понедельника

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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:14
ПРАЙМ

Нефть дешевеет в рамках коррекции

ПРАЙМ23:52
Финмаркет

Нефть дешевеет после уверенного роста накануне

Финмаркет00:44
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла до $43,48

ТАССвчера в 09:03

Депутатам блока Пашиняна дали два часа, чтобы явиться в парламент Армении

До полудня явиться в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху призвал депутатов правящего блока «Мой шаг» командира отряда «Арабо» Манвел Егиазарян, информацию об этом 10 ноября публикует Sputnik Армения.
Депутатам блока Пашиняна дали два часа, чтобы явиться в парламент Армении
ИА Красная Весна02:16

Володин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником и отметил профессиональную подготовку, отвагу и мужество российских правоохранителей.
Парламентская газета01:14

В Казани при пожаре в здании бывшего завода погибли пять человек

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REGNUM00:13

Роспотребнадзор: Заражение COVID-19 в кафе через еду маловероятно

Основной риск инфицирования в общественных местах связан с нарушением мер профилактики, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Российская газета22:26

Отложенный на полгода Нуриевский фестиваль проведут в Казани в декабре 2020 года

На сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля с 17 по 26 декабря 2020 года состоится XXXIII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева .
Kazanfirst.ru16:49

Сбербанк стал крупнейшим заемщиком ЦБ

Крупнейший игрок, скорее всего, был активным участником сделок РЕПО с ЦБ — привлечения средств от регулятора под залог ценных бумаг, говорят опрошенные РБК эксперты.
РБК16:00