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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в январе 2021 года снизилась до $41,96 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.

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