Новое зарядное устройство MagSafe от Apple работает на Z Fold 2

В iPhone 12 магниты достаточно сильны, чтобы удерживать телефон, но это не относится к Z Fold 2. Зарядное устройство MagSafe — это обычное беспроводное зарядное устройство Qi, поэтому оно может заряжать практически любое устройство, совместимое с Qi, но очень немногие из них будут работать с магнитным соединением.