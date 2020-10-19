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Фьючерс на нефть Brent на декабрь понизился на 0.35%

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Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже 19 октября в 12:00 MSK составил $42.78 за баррель (-$0.15; -0.35%).В источнике
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Нефть оживилась за счет общего улучшения настроений инвесторов — эксперт

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Фьючерс на нефть Brent на декабрь повысился на 1.27%

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Мировые цены на нефть снижаются

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Нефть вечером вернулась к снижению на фоне результатов заседания ОПЕК+

ПРАЙМвчера в 11:33
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Цена нефтяной корзины ОПЕК замерла

Росбалтвчера в 10:10
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ОПЕК+ разочаровал инвесторов. Цены на нефть продолжают снижаться

Neftegaz.ruвчера в 04:12

IPhone 12 вводит в заблуждение. Смартфон может сигнализировать о 5G при фактическом подключении 4G

Позже выяснилось, что ситуация наблюдается, когда в смартфоне iPhone 12 активирована функция интеллектуального выбора режима подключения, которая позволяет автоматически переключаться между сетями 4G и 5G в соответствии с требованиями к пропускной способности сети для каждого приложения.
iXBT.com02:47

Xiaomi создала экологичную упаковку Mi 10T с блоком питания

Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92 — Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020 По мнению Apple у всех дома есть зарядный блок с портом для USB Type-C, а если нет, то его можно купить в официальном интернет-магазине за 2 тысячи рублей.
The GEEK03:17

Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой

Компания Samsung работает над созданием смартфона, который будет обладать гнущимся дисплеем, при выдвижении которого между корпусом и дисплеем будет образовываться пространство, служащее для увеличения качества звука, а также его громкости.
Planet Todayвчера в 08:22

Начато создание российского «Теледроида» для открытого космоса

НПО «Андроидная техника», по сообщению ТАСС, рассчитывает до конца текущего месяца подписать с государственной корпорацией Роскосмос контракт на разработку «Теледроида» — специализированного робота для выполнения задач в том числе в открытом космосе.
3DNews18 октября в 01:25

Новое зарядное устройство MagSafe от Apple работает на Z Fold 2

В iPhone 12 магниты достаточно сильны, чтобы удерживать телефон, но это не относится к Z Fold 2. Зарядное устройство MagSafe — это обычное беспроводное зарядное устройство Qi, поэтому оно может заряжать практически любое устройство, совместимое с Qi, но очень немногие из них будут работать с магнитным соединением.
Asteraвчера в 02:57

США намерены создать на Луне энергосистемы с применением атомной энергии

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн во время видеоконференции в рамках подписания с Министерством энергетики США меморандума о взаимопонимании заявил о необходимости создать на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии.
Парламентская газетавчера в 15:42

Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S

Источник изображения: Microsoft Как указывает ресурс Tom’s Hardware, старые игровые тайтлы с Xbox One, специально оптимизированные для работы на приставках Xbox Series X и Series S с использованием преимуществ технологии Xbox Velocity Architecture, могут быть запущены только с внутреннего NVMe-накопителя стандарта PCIe 4.0 или внешнего SSD от компании Seagate.
3DNewsвчера в 16:42