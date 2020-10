Xiaomi создала экологичную упаковку Mi 10T с блоком питания

Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92 — Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020 По мнению Apple у всех дома есть зарядный блок с портом для USB Type-C, а если нет, то его можно купить в официальном интернет-магазине за 2 тысячи рублей.