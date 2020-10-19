Ранее ходили слухи, что новый смартфон серии Redmi Note получил название Redmi Note 10, однако проверенный китайский инсайдер под ником Digital Chat Station утверждает, что новый смартфон точно получит другое название.
Позже выяснилось, что ситуация наблюдается, когда в смартфоне iPhone 12 активирована функция интеллектуального выбора режима подключения, которая позволяет автоматически переключаться между сетями 4G и 5G в соответствии с требованиями к пропускной способности сети для каждого приложения.
Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92 — Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020 По мнению Apple у всех дома есть зарядный блок с портом для USB Type-C, а если нет, то его можно купить в официальном интернет-магазине за 2 тысячи рублей.
Компания Samsung работает над созданием смартфона, который будет обладать гнущимся дисплеем, при выдвижении которого между корпусом и дисплеем будет образовываться пространство, служащее для увеличения качества звука, а также его громкости.
НПО «Андроидная техника», по сообщению ТАСС, рассчитывает до конца текущего месяца подписать с государственной корпорацией Роскосмос контракт на разработку «Теледроида» — специализированного робота для выполнения задач в том числе в открытом космосе.
В iPhone 12 магниты достаточно сильны, чтобы удерживать телефон, но это не относится к Z Fold 2. Зарядное устройство MagSafe — это обычное беспроводное зарядное устройство Qi, поэтому оно может заряжать практически любое устройство, совместимое с Qi, но очень немногие из них будут работать с магнитным соединением.
Глава НАСА Джеймс Брайденстайн во время видеоконференции в рамках подписания с Министерством энергетики США меморандума о взаимопонимании заявил о необходимости создать на Луне энергосистемы с использованием атомной энергии.
Источник изображения: Microsoft Как указывает ресурс Tom’s Hardware, старые игровые тайтлы с Xbox One, специально оптимизированные для работы на приставках Xbox Series X и Series S с использованием преимуществ технологии Xbox Velocity Architecture, могут быть запущены только с внутреннего NVMe-накопителя стандарта PCIe 4.0 или внешнего SSD от компании Seagate.
Согласно имеющейся информации, крупнейший производитель электрокаров в мире – компания Tesla, начала экспортировать автомобили Model 3, которые были собраны на заводе бренда в Китае, в страны Евросоюза.