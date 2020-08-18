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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent опустилась ниже $45,5 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в октябре 2020 года опустилась до $45,27 за баррель. Об этом стало известно по результатам данных торговой биржи ICE в Лондоне на сегодняшнее утро.В источнике
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Известия

Цены на нефть снижаются в связи с рисками переизбытка предложения

Известия07:20
Вестник Кавказа

Нефть дорожает вторую неделю подряд

Вестник Кавказа15 августа в 20:00
Росбалт

Цена нефтяной корзины ОПЕК вернулась к росту

Росбалт09:36
Банки.ру

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов понедельника

Банки.ру01:24
URA.Ru

Новости кризиса 18 августа. России предсказали пик инфляции; будет ли третья выплата на детей

URA.Ru00:03
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:01
ПРАЙМ

Цены на нефть чуть ускоряют снижение в ожидании заседаний комитетов ОПЕК+

ПРАЙМ11:42

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос» Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад, посвященный итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах 13 сентября.
Коммерсантъ17:00
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В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Минтруд не поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Mossovetinfo.ru – Объявить 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на предшествующий выходной нельзя согласно Трудовому кодексу, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минтруда главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.
Моссоветвчера в 04:16
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