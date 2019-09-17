Энергетика

RT на русскомRT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать163

Подробнее о событии

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАССвчера в 15:37

Цена на нефть марки WTI обвалилась на 10%

News.ruвчера в 15:29

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

REGNUMвчера в 15:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $46 на фоне срыва сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 11:22

Нефть подешевела более чем на 9%

РБКвчера в 12:00

Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

ПРАЙМвчера в 14:53

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфаксвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:16, Ашберн

Комментарии

Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Известия вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Невестка Елены Малышевой узнала о смерти матери в роддоме

Актуальные Новости 05:07
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Lenta.ru 02:34
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии

Эхо Москвы вчера в 10:31
Единоборства

Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане

Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
МИР 24 вчера в 19:46
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17. Дипломаты уверен, что следствие давило на окружной суд Гааги.
Piter.tv вчера в 04:16
Биатлон

Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика

Зеленский не исключил выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина может выйти из переговоров по Донбассу. Этого не исключил президент Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 00:20
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 05 марта в 07:31
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о воде для Крыма

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова относительно подачи воды в Крым.
Московский Комсомолец вчера в 00:57
Общество

Китайского туриста поразила угрюмость Россиян

Путешественника и блогера из Китая Лю Сяошуня поразила неулыбчивость и серьезность россиян.
Народные новости 02:57
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

Актуальные Новости 02:13
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Береговая охрана Турции запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией.
Коммерсантъ 05:04
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 04:02
Экономика

Подсчитаны потери Японии в случае отмены Олимпиады

Финансовая компания SMBC Nikko Securities подсчитала возможные потери Японии в случае отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo News.
Lenta.ru вчера в 22:28
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые покажут на параде Победы 9 Мая

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» впервые продемонстрируют широкой публике на параде Победы на Красной площади в Москве 9 Мая.
Известия вчера в 09:37
Армия и оружие

Армия Сирии нашла на окраине Алеппо подземные туннели боевиков

Сеть подземных туннелей протяженностью в несколько километров была обнаружена на окраине поселка Хаям неподалеку от Алеппо военными армии Сирии.
Экономика сегодня вчера в 22:23
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свое президентство с дырявым судном, которое при этом продолжает держаться на плаву.
ТАСС 04:33
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Общество

Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об

Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.
Голос Правды вчера в 15:57
Происшествия

Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

REGNUM 04:30
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Шоу-бизнес

Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
ФАН 00:25
Шоу-бизнес

Сын Цоя разрешил Полине Гагариной петь «Кукушку»

Известная российская певица Полина Гагарина официально может исполнять песню «Кукушка», которую написал лидер группы «Кино» Виктор Цой.
Мойка78 вчера в 10:27
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Энергетика

Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters.
Общественное телевидение России вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное