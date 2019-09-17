Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

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