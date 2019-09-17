Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
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