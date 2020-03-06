Энергетика
ТК ЗвездаЦена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель
К 01:25 мск Brent частично отыграла свои позиции и стоимость фьючерсов выросла до 35,23 долларов за баррель. Как пишет ТАСС, в последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель зимой 2016 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
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