К 01:25 мск Brent частично отыграла свои позиции и стоимость фьючерсов выросла до 35,23 долларов за баррель. Как пишет ТАСС, в последний раз цена нефти находилась ниже 34 долларов за баррель зимой 2016 года. Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI упала на 27,1% - до 32,48 доллара за баррель.

Цена нефти Brent упала ниже 34 долларов за баррель

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