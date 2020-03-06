Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Напрямую ситуация пока не угрожает российскому бюджету. Но, вопреки утверждениям чиновников, накопленных в резерве средств может не хватить, если цена на нефть упадет ниже 42 долларов за баррель.
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