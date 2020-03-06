Энергетика
Эхо МосквыЦена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Напрямую ситуация пока не угрожает российскому бюджету. Но, вопреки утверждениям чиновников, накопленных в резерве средств может не хватить, если цена на нефть упадет ниже 42 долларов за баррель.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Новак: с 1 апреля снимаются обязательства по сокращению нефтедобычи
Нефтедобывающие страны ОПЕК приняли рекомендацию утвердить на встрече альянса ОПЕК+ дополнительное сокращение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.
Авто
Hyundai анонсировал обновленную Hyundai Creta для России
Как сообщает пресс-служба компании Hyundai, на нашем рынке в скором времени появится обновлённый кроссовер Creta.
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
Общество
Первый заразившийся коронавирусом в Москве выздоровел
«Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — приводит её слова оперативный штаб.
Общество
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом
Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Общество
Киев ввел обязательный медосмотр на КПП в Донбассе из-за коронавируса
В субботу, 7 марта, вступят в силу ограничения на контрольно-пропускных пунктах линии разграничения в Донбассе.
Спорт
Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет
Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили гиперзвуковые разработки США, России и Китая
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Напомним, глава крупнейшей в Верховной раде Украины фракции «Слуги народа» Давид Арахамия допустил возможность возобновления поставок днепровской воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу со стороны России.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева восхитила фанатов фото в черном платье
Медведева предложила подписчикам определить лучший снимок. Пользователи Instagram отметили женственность и красоту фигуристки.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Происшествия
Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро
Пранкер Кароматулло Джаборов, разыгравший в поезде московского метро "приступ коронавируса", заявил о раскаянии и попросил прощения у людей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда Черемушкинского суда Москвы.
Происшествия
Адвокат Дубровина попросила госзащиту после нападения в Грозном
Адвокат Марина Дубровина обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой предоставить госзащиту для продолжения работы в Чечне после нападения в Грозном, сообщает «Новая газета».
Технологии
Видели Гордона Фримена на постере Half-Life: Alyx? Расслабьтесь, это фейк
В общем, интриги вокруг первой за 13 лет новой Half-Life нагнали немало, однако постер с Гордоном Фрименом всё-таки фейк — об этом рассказал авторитетный блогер Тайлер Маквикер с канала Valve News Network.
Общество
Требования к фотографиям техосмотра изменились до вступления в силу
Нововведения вступят в силу 8 июня 2020 года, одновременно с новой редакцией закона о техосмотре.
Общество
«Оператор ГТС Украины» заявил об угрозе срыва газоснабжения Киева
Киев рискует остаться без газа из-за того, что компания "Киевгаз" не подписывает договор на транспортировку газа с "Оператором ГТС Украины", сообщила в пятницу пресс-служба украинского оператора.
Космос
Сорвалось первое испытание по программе DARPA для «быстрого» космического старта
Предварительный отбор для участия в программе «Быстрый старт» прошли 18 команд.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
Пассажиров круизного лайнера Grand Princess проверят на коронавирус
Круизный лайнер Grand Princess прервал тур и был поставлен на рейд у берегов американского штата Калифорния из-за подозрений на коронавирус у пассажиров, сообщает агентство «Интерфакс».
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
Футбол
Неймар объяснил, почему старается не играть головой
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что обычно не играет головой, если есть такая возможность.