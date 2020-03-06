Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

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Цена нефти Brent опустилась ниже $46 на фоне срыва сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 11:22

Нефть подешевела более чем на 9%

РБКвчера в 12:00

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

Ведомостивчера в 11:58
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Турция не зафиксировала нарушений перемирия в Идлибе

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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться

В документе говорится, что граждане, прибывшие из Китая, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании и других государств, где распространяется вирус, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения.
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В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

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Армия и оружие

МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ

Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Происшествия

Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае

В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
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Депутатам не запретят иностранную недвижимость

Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
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Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
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Бывший премьер Гончарук сегодня улетает из Украины

Стоит отметить, что на данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покидает территорию Украины.
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Ученые: Низкоуглеводная диета помогает избежать старения мозга

Поможет этому низкоуглеводная диета. Сначала было проведено сканирование мозга ряда добровольцев в возрасте от 18 до 88 лет.
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Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу

Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
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SpaceX запустила корабль Dragon на МКС

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
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Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет

Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
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Путин поручил реформировать миграционные режимы

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Сегодня днём в хирургическом корпусе 1 ГКБ на улице Парижской Коммуны в Иванове экстренно начали ремонт кровли.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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