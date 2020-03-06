Энергетика
Говорит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфаксвчера в 10:25
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Комментарии
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Пятеро заболевших находятся в Москве. За последние сутки в России обнаружили шесть новых случаев коронавируса.
Армия и оружие
Турция не зафиксировала нарушений перемирия в Идлибе
Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
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Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться
В документе говорится, что граждане, прибывшие из Китая, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании и других государств, где распространяется вирус, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней с момента возвращения.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Широков предложил «Зениту» и «Спартаку» сыграть полуфинал Кубка России в «Лужниках»
Бывший футболист сборной России Роман Широков высказал мнение по поводу места проведения полуфинала Кубка России, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак».
Общество
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Шоу-бизнес
Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым
Армия и оружие
МИД: Россия не изменит внешний курс из-за военных учений НАТО у границ
Москва не намерена менять внешний курс из-за проведения НАТО масштабных военных учений Defender Europe 20 в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Происшествия
Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного отеля в Китае
В Сети появились видео, на месте ЧП в китайском городе Цюаньчжоу на востоке страны, где в субботу, 7 марта, произошло обрушение гостиницы.
Гаджеты
На российский рынок поступил смартфон Vivo APEX 2020
В оснащение Vivo APEX 2020 входит 6,45-дюймовый экран, революционная беспроводная зарядка Super FlashCharge 60W, которая заряжает смартфон с аккумулятором 2000 мАч всего за 20 минут.
Транспорт
Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал сообщение между Керчью и Анапой "историческим маршрутом" и также выразил уверенность, что он будет способствовать развитию экономики двух регионов и созданию единого Черноморского курорта: благодаря ему отдыхающие из Крыма смогут посетить пляжи Анапы, а жители и гости Кубани - пляжи соседнего с ними Крымского полуострова.
Политика
Депутатам не запретят иностранную недвижимость
Среди поправок в Конституцию, которые внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, не оказалось положения о запрете чиновникам и депутатам владеть иностранной недвижимостью.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» и увеличил преимущество в серии
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Политика
Бывший премьер Гончарук сегодня улетает из Украины
Стоит отметить, что на данный момент неизвестна причина, по которой Гончарук покидает территорию Украины.
Наука
Ученые: Низкоуглеводная диета помогает избежать старения мозга
Поможет этому низкоуглеводная диета. Сначала было проведено сканирование мозга ряда добровольцев в возрасте от 18 до 88 лет.
Музыка
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Происшествия
Петербурженка с коронавирусом доставлена в Боткинскую больницу
Жительница Санкт-Петербурга, у которой выявили коронавирус, помещена в Боткинскую больницу, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.
Космос
SpaceX запустила корабль Dragon на МКС
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым корбалем Dragon, сообщается на сайте NASA.
Общество
Минюст США намерен посадить Тинькова на 6 лет
Хотя Тиньков, предположительно, владел акциями TCS более чем на $1 миллиард, но подал в США налоговую декларацию за 2013 год, в которой указал доход менее $206 тысяч, и стоимость своих активов в размере $300 тысяч на момент выхода из гражданства США.
Происшествия
В Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
В конце февраля в Европе неизвестный напал Абдурахманова с молотком. Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера.
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Путин поручил реформировать миграционные режимы
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019 - 2025 годы.
Общество
Лиза Пескова пожаловалась, что «скорая» не приехала к ней на вызов
Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова рассказала, что позвонила в «скорую» и «умирающим» голосом рассказала врачам о недомогании, однако к ней так никто и не приехал.
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Юный челябинец покорил жюри «Голос. Дети» своим талантом
Здоровье
Пациентов экстренно вывезли из хирургии 1 ГКБ в Иванове
Сегодня днём в хирургическом корпусе 1 ГКБ на улице Парижской Коммуны в Иванове экстренно начали ремонт кровли.