Энергетика

Москва 24Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена за баррель составила 46,73 доллара. В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
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