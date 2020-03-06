Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена за баррель составила 46,73 доллара. В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

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