Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть марки WTI обвалилась на 10%

Закрытие торгов на бирже показало, что цена на нефть марки WTI опустилась на 10%. Цена фьючерсов на апрель этого года обвалилась на 9,3%. Этот показатель несколько дней назад достигал 10% — это около $41,12 за баррель. Также упала и цена на североморскую нефть марки Brent.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $46 на фоне срыва сделки ОПЕК+

Коммерсантъ11:22

Нефть WTI за день подешевела более чем на 10%

REGNUM15:51

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАСС15:37

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

Ведомости11:58

Цена на нефть марки WTI обвалилась на 10%

News.ru15:29

Нефть подешевела более чем на 9%

РБК12:00

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфакс10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:13, Ашберн

Комментарии

Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Газета.Ru 03:42
Общество

Объяснены погодные аномалии в России

Нетипичное потепление, которое пришло в центральную Россию в марте, а также практически бесснежная зима в Москве могут быть связаны с глобальным потеплением, на которое наложилось так называемое североатлантическое колебание — процесс, который формирует мягкую погоду в Европе и иногда доходит до российской территории.
Lenta.ru 16:28
Футбол

«Ювентус» потеряет из-за коронавируса больше 12 миллионов евро

По информации источника, туринский клуб потеряет около 12,3 миллиона евро.
Евро-футбол.ру 14:20
Энергетика

Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Lenta.ru 15:32
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Общество

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском 10:59
Политика

Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США

Против принятия общего заявления СБ ООН для прессы в поддержку российско-турецких договоренностей по Сирии выступили США, сообщил РИА Новости источник в СБ ООН.
РИА Новости 14:55
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Экономика

Чеснок в России в феврале подорожал на 11%

Чеснок в России в феврале подорожал на 11,1%, цены на огурцы и помидоры выросли на 19,5% и на 12,4% соответственно, сообщается в материалах Росстата.
РИА Новости 08:49
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 15:04
Общество

Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

ТАСС 09:34
Фигурное катание

Ученица Тутберидзе лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине.
Газета.Ru 10:52
Происшествия

Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру

Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Известия 14:36
Общество

Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы

Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Lenta.ru 08:52
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Здоровье

Врачи чаще стали выявлять рак груди у молодых пациенток

Портал Поиск 06:10
Музыка

Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»

Вести Севастополя 15:43
Общество

Победительницу конкурса «Краса полиции» затравили из-за внешности

Пользователи соцсетей раскритиковали победительницу прошедшего в Курской области конкурса "Краса полиции" из-за нестандартных внешних данных.
РИА Новости 11:51
Биатлон

Генсек IBU: «Не понимаю, за что союз мог бы извиняться перед Логиновым»

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон прокомментировал слухи об отмене двух этапов Кубка мира, а также поделился мнением о ситуации с обысками в номере российского биатлониста Александра Логинова.
Матч ТВ 15:51
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета 04 марта в 05:24
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длятся уже 5 часов

НТВ вчера в 11:15
Биатлон

Хованцев уверен, что результат Логинова в Нове-Место не связан с его физической формой

Напомним, результат спринтерской гонки в Нове-Место стал для Логинова худшим за два последних года.
Metaratings 15:38
Общество

«Золотая судья» Елена Хахалева пожаловалась Владимиру Путину

Краснодарская судья Елена Хахалева, ставшая известной на всю страну после нескольких скандалов, пожаловалась Владимиру Путину на травлю.
Живая Кубань вчера в 15:35
Гаджеты

Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal

Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
CyberSport.ru 16:54
Экономика

Индексы США падают из-за распространения коронавируса

Крупнейшие фондовые индексы США продолжили падение на фоне распространения заболеваемости новым типом коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 17:04
Происшествия

Найденные под Рязанью останки передали на экспертизу

REGNUM 09:57
Футбол

Де Брюйне может восстановиться к матчу с «МЮ», Сане не будет в составе

Ранее сообщалось, что де Брюйне может пропустить игру с «МЮ» из-за травмы плеча.
Sports.ru 08:59
Происшествия

В Петербурге более 60 человек проверяют на коронавирус

В Санкт-Петербурге госпитализированы 64 человека. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное