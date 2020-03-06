Энергетика
News.ruЦена на нефть марки WTI обвалилась на 10%
Закрытие торгов на бирже показало, что цена на нефть марки WTI опустилась на 10%. Цена фьючерсов на апрель этого года обвалилась на 9,3%. Этот показатель несколько дней назад достигал 10% — это около $41,12 за баррель. Также упала и цена на североморскую нефть марки Brent.
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