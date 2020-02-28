Стоимость нефти эталонной марки Brent в ходе торгов 28 февраля рухнула ниже 49 долларов за баррель, что стало минимумом за 2,5 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. В последний раз на более низком уровне Brent торговалась июле 2017 года.

Нефть рухнула до минимума за 2,5 года

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