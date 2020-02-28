Распродажа затронула и фондовые рынки — еще в четверг биржи США упали на 4,5%, в пятницу биржи Европы опускаются на 4,5-5%.Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы снижения до 4%, при этом нефть Brent опустилась в цене ниже 50 долларов за баррель, WTI — ниже 45 долларов, волатильность на рынках из-за опасений по коронавирусу сохраняется, свидетельствуют данные торгов.

Brent опустилась в цене ниже $50 за баррель

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