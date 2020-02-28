Энергетика

ВедомостиВедомостиСтоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Бюджет балансируется при среднегодовой цене барреля нефти марки Urals $50, поэтому текущая цена нефти некритична, говорит главный аналитик ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Все бюджетные обязательства защищены, заявил в пятницу министр финансов Антон Силуанов.
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Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

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Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Интерфакс28 февраля в 04:35
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
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Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
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Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

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Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
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Губернатор назначил Екатерину Буцкую на должность руководителя Территориального фонда ОМС, освободив от поста министра финансов, сообщает правительственный телеграм-канал Пул73: - Глава региона подчеркнул, что сейчас областной ТФОМС нуждается в глобальной реформе, поэтому необходимо направить сильные руководящие кадры на данное направление.
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