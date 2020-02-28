Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $49
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% - до $48,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:10 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $49 за баррель в июле 2017 года.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:17, Ашберн
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