Стоимость нефти WTI упала до минимума с января 2019 года. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4%. Об этом сообщает «ТАСС».

Происшествия В московской кальянной полицейские задержали 70 человек Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Армия и оружие Путин и Рухани обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили ситуацию в Идлибе, заявив о необходимости полной реализации астанинских договорённостей.

Общество В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

Общество В США зафиксирована первая смерть от коронавируса Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.

Финансы Курс доллара пробил психологическую отметку Ночью курс рубля вплотную подошел к отметке 67 рублей за доллар, это хорошо видно на онлайн графике курса валют Обвал рубля, как и других валют EM стал следствием настоящей паники на рынках, которая возникла из-за опасений относительно распространения смертельного коронавируса за пределами КНР.

Общество Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.

Политика Трамп прокомментировал подписание соглашения с «Талибами» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал подписание соглашения с афганским движением «Талибан» (запрещено в РФ), передает РИА Новости.

Общество В России могут ужесточить требования к организаторам азартных игр Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому будут приняты меры по ужесточению требований к организаторам азартных игр и операторам лотерей, так, ими не смогут быть юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, следует из электронной базы данных Госдумы.

Финансы Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Экономика Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в РФ «Реальная цена» кредита на покупку жилья в России не превышает 5% при значении официальной текущей ставки в 9%, написал в своем Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска.