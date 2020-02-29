Энергетика

Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent опустилась ниже $50

Стоимость нефти WTI упала до минимума с января 2019 года. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4%. Об этом сообщает «ТАСС».
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