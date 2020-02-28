Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $49 впервые с 2017 года
По состоянию на 19:10 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% — до $48,94 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $49 в июле 2017 года.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвы28 февраля в 05:01
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