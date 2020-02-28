Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $49 впервые с 2017 года

По состоянию на 19:10 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5% — до $48,94 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $49 в июле 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать87

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Ведомости14:16

Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолец28 февраля в 23:04

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

RT на русском28 февраля в 04:37

Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

ТАСС28 февраля в 11:53

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвы28 февраля в 05:01

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00

Цена Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года

Интерфакс28 февраля в 04:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 18:10, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Газета.Ru 07:53
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Финансы

НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС

НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления и РОПС Пенсионные накопления, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами (НПФ), планомерно приближаются к 3 трлн руб.
Коммерсантъ 17:52
Происшествия

Появилось видео с вечеринки блогера в Москве, где погибли три человека

Видео с вечеринки блогера Екатерины Диденко, на которой погибли три человека, в том числе муж именинницы, опубликовали в Сети.
Вечерняя Москва 28 февраля в 23:37
Политика

Путин подписал закон о показе нацистской символики без пропаганды

Российский президент подписал закон, который запрещает привлекать к административной ответственности тех, кто использует нацистскую символику без признаков пропаганды или агитации.
Газета.Ru 12:21
Культура

Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась

Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
Discover24 05:04
Происшествия

Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом

В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Lenta.ru 10:04
Кино

Фильм «Джентльмены» Гая Ричи стал лидером российского проката

Фильм Гая Ричи "Джентльмены" занял первое место в российском прокате в минувшие выходные, собрав 191,2 млн рублей.
Газета.Ru 17:59
Энергетика

СМИ узнали об отказе крупнейшего суверенного фонда от акций четырех фирм

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG) — планирует избавиться от акций четырех компаний, поскольку из-за их производства выделяется существенное количество парниковых газов.
РБК 17:57
Экономика

Долги выносят на публику

Глава отдела долгового капитала Альфа-банка Дэвид Мэтлок добавляет, что значимость рынка облигаций для экономики растет.
Коммерсантъ 17:52
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Общество

Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
РИА Новости 15:27
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в Эль-Классико

Вести.Ru 17:36
Политика

Киселев: Турция в отношениях с Россией делает ошибку за ошибкой

Турецкие власти своими действиями вокруг агентства Sputnik создают недружелюбную атмосферу в канун встречи президентов России и Турции, заявил генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев 1 марта в эфире телеканала "Россия 1".
Красная весна 14:41
Происшествия

Япония завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с Diamond Princess

Япония в воскресенье, 1 марта, завершила эвакуацию пассажиров и членов экипажа с борта круизного лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:26
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru 27 февраля в 17:29
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 28 февраля в 06:23
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Музыка

Эстонию на «Евровидении» представит подопечный Киркорова

Экономика сегодня вчера в 19:40
Авто

В марте «АвтоВАЗ» объявляет скидки на автомобили LADA

Компания Lada объявила скидки на модельный ряд в марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 04:45
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости 10:31
Политика

Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Lenta.ru 15:50
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

Известия 01:51
Политика

Дни рождения

Сегодня исполняется 89 лет экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву Его поздравляет научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг: — Дорогой Михаил Сергеевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения.
Коммерсантъ 17:52
Шоу-бизнес

Актер Ефремов сломал ребро на даче

URA.Ru 02:44
Наука

Обнаружен паразитирующий вид речных раков

В Петербурге выяснили, как появляются «зомби-феминистки» среди раков.
ToDay News Ufa 28 февраля в 01:40
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости 15:39
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное