Энергетика
Мой БрянскЦена нефти Brent опустилась ниже $50
Стоимость нефти WTI упала до минимума с января 2019 года. Согласно данным торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4%. Об этом сообщает «ТАСС».
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
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