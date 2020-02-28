Энергетика
ИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвы28 февраля в 05:01
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