Энергетика

ИзвестияИзвестияЦена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 28 февраля. Стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года. В ходе торгов цена на нефть Brent опускалась и достигала значения в $49,58 за баррель, сообщает RT.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов

Московский Комсомолец28 февраля в 23:04

Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Ведомости28 февраля в 12:01

Цена нефти Brent упала ниже $50 впервые с июля 2017 года

Коммерсантъ28 февраля в 04:54

Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

RT на русском28 февраля в 11:15

Цена нефти Brent опустилась ниже $49

ТАСС28 февраля в 11:12

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвы28 февраля в 05:01

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК28 февраля в 12:00
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru 28 февраля в 20:28
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", - говорится в решении ЦИК партии.
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В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
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Туроператоры пожаловались на отмену туров из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России намерена отправить в правительство письмо с просьбой разъяснить сроки приостановки продаж туров.
ГЛАС.RU 28 февраля в 09:58
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
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Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США

Пирс подсчитал, что запуск в одностороннем порядке 1 тыс. ядерных боеголовок с территории США приведет к гибели 140 тыс. американцев.
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В Алеппо нашли брошенные террористами документы

В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
Piter.tv 28 февраля в 02:53
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В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
РБК 28 февраля в 09:53
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Армия и оружие

Министр обороны Германии призвала ЕС и США усилить давление на Россию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) призвала Евросоюз и США «усилить давление» на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина.
Взгляд.ру вчера в 23:18
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Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета

Для сохранения иммунитета необходимо соблюдать простые правила, так как способность организма защищаться от вредных микроорганизмов на 50% зависит от образа жизни, который ведет человек.
Известия 00:54
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье

Газета.Ru вчера в 16:12
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Юлия Савичева показала фото себя без макияжа

Российская исполнительница Юлия Савичева продемонстрировала в Instagram новое фото, на котором запечатлена она сама без макияжа.
Народные новости вчера в 23:10
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Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
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Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович

Discover24 вчера в 05:58
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Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 28 февраля в 13:26
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Погиб чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

REGNUM вчера в 11:18
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США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.
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Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Об этом сообщает The Telegraph.
Lenta.ru вчера в 18:28
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400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Shraibikus News вчера в 02:23
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Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
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«Зенит» и «Локомотив» не забили голов. Сёмина удалили в первом тайме

В первом тайме зрители не увидели даже ударов в створ, а самым ярким событием встречи стало удаление Юрия Сёмина.
Матч ТВ вчера в 12:58
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Диетологи дали рекомендации по питанию во время поста

Специалисты рекомендуют тем, кто планирует держать Великий пост, обогатить свой рацион соей и бобовыми, поскольку эти богатые белком продукты смогут восполнить дефицит животных белков.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 28 февраля в 02:48
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Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
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Пушков оценил отказ правительства Украины праздновать День Победы

Российский сенатор Алексей Пушков оценил решение властей Украины отказаться от празднования Дня Победы 9 мая.
Военное дело вчера в 10:26
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Гаттузо: хочу, чтобы «Наполи» был в атаке красивым, как Брэд Питт

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал победу команды над «Торино» в матче 26-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат 00:29
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В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform 27 февраля в 08:08
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Александр Ревва рассказал о личном рекорде в сексе в восемь минут

Артист заявляет, в постели у него есть личный рекорд и это восемь минут, а потом он засыпает.
Дни24 00:51
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Скандал в UFC: российский боец показал неприличный жест после победы

Магомед Анкалаев выиграл у Иона Куцелабы на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке (штат Виргиния, США).
Спорт-Экспресс вчера в 22:15
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