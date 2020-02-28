Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

Гаджеты Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Футбол «Марсель» обыграл «Ним», Бенедетто оформил хет-трик Гости победили во встрече со счетом 3:2. Главным героем матч стал аргентинский форвард «Марселя» Дарио Бенедетто, который оформил хет-трик.

Футбол «Лестер» на выезде проиграл «Норвичу» В матче 28-го тура чемпионата Англии «Норвич» с минимальным счетом обыграл на своем поле «Лестер» — 1:0. Единственный мяч во встрече забил Джамал Льюис на 70-й минуте.