Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки 51 доллар за баррель
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:12, Ашберн
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