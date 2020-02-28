Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
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