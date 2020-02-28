Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
Марш памяти политика Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года, начался в Москве, участники двигаются от Страстного бульвара в сторону проспекта Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии
Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали свою дочь русским именем
Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз стали родителями: у них родилась дочь.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Футбол
«Динамо» и «Спартак» выбрали форму на матч 20-го тура РПЛ
Стало известно, в какой форме сыграют московские клубы «Динамо» и «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Армия и оружие
Минобороны РФ раскрыло обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе
Попавшие под обстрел сирийской армии в идлибской зоне деэскалации турецкие военнослужащие находились в боевых порядках боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажир с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявлен на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва-Пекин, у находившихся на борту граждан РФ симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Биатлон
Тимофей Лапшин: «Изначально не понимал позицию Логинова»
Может, какую-то разъяснительную работу стал проводить или лекции читать с позиций своего опыта.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Политика
В Госдуме призвали не оставлять Сирию один на один с турками
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что для России неприемлемо оставлять сирийские войска один на один с армией Турции.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись на Украину
Украинские рыбаки, которых 15 февраля задержали в Азовском море сотрудники ФСБ России, вернулись на материковую Украину, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Армия и оружие
Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Общество
Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»
Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».