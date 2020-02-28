Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent упала ниже $49 за баррель впервые за 2,5 года

Ведомости12:01

Цена нефти впервые более чем за 2,5 года упала ниже $49

РБК12:00

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

RT на русском04:37

Эксперты: глобальные рынки могут продолжить падение на следующей неделе

ТАСС11:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

Известия05:43

Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

Эхо Москвы05:01

Цена нефти Brent обновила минимум 2017 года

News.ru11:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 20:10, Ашберн

Комментарии

Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка русским именем

КМВ Новости 05:17
Политика

Порошенко сам прибыл на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко сдержал обещание и сам явился на допрос, хотя ранее суд постановил привести его принудительно.
Городовой 05:35
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 10:26
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv 09:05
Армия и оружие

Коронавирус вынудил США закрыть крупнейшую военную базу за рубежом

США временно закрыли крупную военную базу в Южной Корее из-за распространения в стране коронавируса COVID-2019, сообщает в пятницу, 28 февраля, газета Financial Times.
Известия 11:09
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины

RT на русском 19:33
Происшествия

Муж российской блогерши умер после банной вечеринки с сухим льдом

Lenta.ru 16:36
Армия и оружие

Штаб «ООС» сообщил о подрыве солдата на неизвестном взрывном устройстве

Днем ранее пособница ВСУ сообщила о спецборте из Донбасса с расстрелянными украинскими оккупантами.
ИА Новороссия 26 февраля в 14:58
Армия и оружие

Турция заявила о готовности применить силу в случае угрозы своей безопасности

Турция готова применить силу в случае угрозы своей безопасности, хотя и не хочет войны, заявил постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза в связи с эскалацией напряженности в сирийском Идлибе.
Московский Комсомолец 19:13
Культура

Звезды «Гарри Поттера» объединятся для нового проекта Джоан Роулинг

VSE42.RU 05:48
Армия и оружие

Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе

Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
ФАН 12:09
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 превратили в пикап c полуметровым клиренсом

В основе Brabus 800 Adventure XLP лежит глобально модернизированный Mercedes-AMG G 63 второго поколения.
Motor вчера в 02:12
Политика

Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
МИР 24 19:20
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru 18:46
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
Армия и оружие

В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты

МонаВиста вчера в 10:08
Экономика

Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.
Вести.Ru вчера в 01:42
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Кино

Картина «Отверженные» Ладжа Ли получила премию «Сезар» за лучший фильм

РИА Новости 18:31
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Gazeta.SPb 18:02
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия 10:24
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Футбол

«Манчестер Юнайтед» вышел в следующий этап Лиги Европы

Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
Газета.Ru вчера в 16:53
Экономика

Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
РИА Новости 04:54
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Вести.Ru 11:12
Общество

Порошенко пристыдил президента Украины за неэффективную соцполитику

Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.
SM News вчера в 14:24
Армия и оружие

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное