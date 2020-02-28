Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 12:31 мск. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Армия и оружие Турция заявила о готовности применить силу в случае угрозы своей безопасности Турция готова применить силу в случае угрозы своей безопасности, хотя и не хочет войны, заявил постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза в связи с эскалацией напряженности в сирийском Идлибе.

Политика Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Экономика Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.

Общество Порошенко пристыдил президента Украины за неэффективную соцполитику Бывший глава государства выразил недовольство решениями текущего правительства по пенсионным выплатам Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал работу правительства государства и сравнил ее с работой собственной команды.